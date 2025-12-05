Kadın avukattan tartışma yaratacak 'Zina' çıkışı: Aynı cinsten biriyle veya hayvanla cinsel ilişki yaşamak...

Boşanma davalarına dair değerlendirmelerde bulunan bir avukatın sözleri sosyal medyada gündem oldu. Avukat, karşı cinsten biriyle akrabalık bağı olsa bile aynı evde bir gece geçirmenin zina iddiası için yeterli olduğunu ileri sürdü.

"AKRABANIZ DAHİ OLSA..."

Kadın avukat, konuyla ilgili açıklamasında "Karşı cinsten biriyle akrabanız dahi olsa aynı evde 1 gece kalmak, zina için yeterlidir. Cinsel ilişki ispatına gerek olmaksızın zina nedeniyle açılan boşanma davasında delil olur" dedi.

"HAYVANLA CİNSEL İLİŞKİ YAŞAMAK ZİNA SAYILMAZ"

Açıklamasının devamında, aynı cinsten biriyle ya da hayvanla yaşanan cinsel ilişkinin hukuken zina sayılmadığını belirten kadın avukat, "Aynı cinsten biriyle veya hayvanla cinsel ilişki yaşamak, zina sayılmaz" şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLATTI

Söz konusu değerlendirmeler kısa sürede sosyal medyada yoğun tartışma yarattı. Kimi kullanıcılar avukatın hukuki yaklaşımını eleştirirken, bazıları açıklamaların yanlış anlaşılma yaratacağını savundu.