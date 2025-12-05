Haberler

Kadın avukattan tartışma yaratacak "Zina" çıkışı: Aynı cinsten biriyle veya hayvanla cinsel ilişki yaşamak...

Kadın avukattan tartışma yaratacak 'Zina' çıkışı: Aynı cinsten biriyle veya hayvanla cinsel ilişki yaşamak... Haber Videosunu İzle
Kadın avukattan tartışma yaratacak 'Zina' çıkışı: Aynı cinsten biriyle veya hayvanla cinsel ilişki yaşamak...
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir kadın avukatın boşanma davalarıyla ilgili "Karşı cinsten biriyle aynı evde bir gece kalmak zina için yeterli delildir" açıklaması sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Avukat ayrıca aynı cinsten biriyle veya hayvanla yaşanan ilişkinin hukuken zina sayılmadığını belirtti.

Boşanma davalarına dair değerlendirmelerde bulunan bir avukatın sözleri sosyal medyada gündem oldu. Avukat, karşı cinsten biriyle akrabalık bağı olsa bile aynı evde bir gece geçirmenin zina iddiası için yeterli olduğunu ileri sürdü.

"AKRABANIZ DAHİ OLSA..."

Kadın avukat, konuyla ilgili açıklamasında "Karşı cinsten biriyle akrabanız dahi olsa aynı evde 1 gece kalmak, zina için yeterlidir. Cinsel ilişki ispatına gerek olmaksızın zina nedeniyle açılan boşanma davasında delil olur" dedi.

"HAYVANLA CİNSEL İLİŞKİ YAŞAMAK ZİNA SAYILMAZ"

Açıklamasının devamında, aynı cinsten biriyle ya da hayvanla yaşanan cinsel ilişkinin hukuken zina sayılmadığını belirten kadın avukat, "Aynı cinsten biriyle veya hayvanla cinsel ilişki yaşamak, zina sayılmaz" şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLATTI

Söz konusu değerlendirmeler kısa sürede sosyal medyada yoğun tartışma yarattı. Kimi kullanıcılar avukatın hukuki yaklaşımını eleştirirken, bazıları açıklamaların yanlış anlaşılma yaratacağını savundu.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Bahis soruşturmasında yeni operasyon! Çok sayıda futbolcu başkan ve yönetici gözaltına alındı

Çok sayıda futbolcu, başkan ve yönetici gözaltına alındı
Bahis soruşturmasında Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da gözaltına alındı

Biri Fener'den diğeri Galatasaray'dan! İki yıldız futbolcu gözaltında
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıali tartan:

İki kişinin aynı evde kalması demek aklına hemen cinsellik mi gelmesi demek oluyor senin okuyacağın okulun da seninde bence sen başında ki eşarbı çıkar da saçlarına hava gelsin biraz beynine oksijen gitsin şaşırmışsın zavallı

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Reno:

sunları haber dıye yayınlayıp 3 5 kısı fazla okusun dıye marka degerınızı altust etmeyın bu nedır ya ?

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

Tartışmaya kapalı konu doğru söylüyor kadınla erkek arkadaş olmaz olamaz ha deyyussan miden genişse tabi sizin için doğal olabilir ama sonradan da babası belli olmayan pijler türüyor

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbekir yapici:

bu sözde hanim avukat acaba medeni kanuna göremi yoksa kendi zihniyetine göremi konusma ihtiyaci hissetmis.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Yani kimse daha evlenmesin en iyisi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gündem yaratacak iddia: Memura 30 bin TL'lik seyyanen zam teklifi geri çekildi

30 bin TL'lik sürpriz zam teklifi hesaba yatmadan iptal edildi
Suriye'de güvenlik güçleri ile terör örgütü SDG arasında çatışma

Sınır komşumuz karıştı! Keskin nişancılara İHA'lar karşılık verdi
Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar

Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar
Anne ve babalar dikkat! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor

Çocukların yanından ayırmadığı ürün yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Gündem yaratacak iddia: Memura 30 bin TL'lik seyyanen zam teklifi geri çekildi

30 bin TL'lik sürpriz zam teklifi hesaba yatmadan iptal edildi
Suriye'de güvenlik güçleri ile terör örgütü SDG arasında çatışma

Sınır komşumuz karıştı! Keskin nişancılara İHA'lar karşılık verdi
Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar

Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar
11. Yargı Paketi komisyondan geçti! Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok

11. Yargı Paketi'nde değişiklik! Bu suçları işleyenlere tahliye yok
Marketten aldığı ekmeğin içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı

Marketten aldığı ekmeğin içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
Benzin istasyonuna baltayla saldırdı, alev bir anda her yeri sardı

Baltayla istasyona saldırdı, alevler bir anda her yeri sardı
Gazze'ye teslim edilen cesetler hakkında İngiliz Basınından şok açıklama!

Gazze'ye teslim edilen cesetler hakkında İngiliz Basınından şok açıklama!
Helin Kandemir ve Celal Can Algül İkinci Kez Ayrıldı

Helin Kandemir ve Celal Can Algül ilişkisi kısa sürdü
Yalan makinesine giren Doumbia'nın gerçek yaşı ağızları açık bıraktı

Yalan makinesine giren Doumbia'nın gerçek yaşı ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.