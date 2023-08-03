Kadın Araştırmaları Kongresi'ne Bildiri Başvuruları Devam Ediyor

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından düzenlenen Kadın Araştırmaları Kongresi'ne bildiri başvuruları 11 Ağustos'a kadar kabul edilecek. Kongrenin teması 'sivil toplum ve kadın' olarak belirlendi ve çeşitli başlıklar altında sunumlar yapılacak. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda seçilen bildiriler ödüllendirilecek ve kongre kitapçığı ile birlikte yayınlanacak.

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) "sivil toplum ve kadın" temalı Kadın Araştırmaları Kongresi'ne bildiri başvuruları, 11 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, literatüre katkı sağlamak ve bilgi birikimini yaygınlaştırmak adına hayata geçirilen kongrenin bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilecek.

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ortaklığıyla düzenlenen kongrenin teması "sivil toplum ve kadın" olarak belirlendi.

2 Kasım'da düzenlenecek kongrede, sivil toplum ve kadın ilişkisi, tarihsel süreçler, sosyal yapılar, etik, estetik ve politik değerler, adalet, kalkınma ve temsiliyet başlıklarının ele alınması planlanıyor.

Başkanlığını Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bengül Güngörmez Akosman'ın yapacağı kongrede bildiri sunmak isteyenler için başvuru süresi 11 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Sunulmaya değer görülen bildiriler 21 Ağustos'ta ilan edilecek

Bildiri özetlerinin en son 11 Ağustos'a kadar ulaştırılması gerekirken, bildirilerin tam metinlerinin son teslim tarihi ise 13 Ekim olacak.

Değerlendirilmek üzere iletilen bildiri özetlerinin 750-1000 kelime arasında olması, bildiri özetinde araştırmanın yöntemi ve muhtemel bulgularına yer verilmesi gerekiyor. Sunulmak üzere kabul edilen bildiri özetleri kongre kitapçığında yer alacak, metinler editörlü bir kitap olarak da yayınlanacak. Kabul edilen bildiri tam metinleri arasından seçilen ilk üç bildiri ise ödül almaya hak kazanacak.

Yapılan başvurular sonunda kongrede sunulmaya değer görülen bildiriler, 21 Ağustos'ta ilan edilecek.

Birinci makale 20 bin, ikinci 15 bin, üçüncü de 10 bin lira ile ödüllendirilecek.

Kongreye bildiri başvuruları, "kongre@kadem.org.tr" adresinden e-posta aracılığı ile yapılabilecek.