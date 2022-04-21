Kadıköy'ün sembolü Boğa Heykeli tahrip edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadıköy'ün sembolü Boğa Heykeli tahrip edildi

İhlas Haber Ajansı - Abdul Samet Kaya - Genel
 - Güncelleme:

Kadıköy'ün sembolü Boğa Heykeli tahrip edildiİSTANBUL Kadıköy'ün simgelerinden olan Boğa Heykeli'nin üzerinde delikler ve aşınmalar oluştu.

Kadıköy'ün sembolü Boğa Heykeli tahrip edildi

İSTANBUL Kadıköy'ün simgelerinden olan Boğa Heykeli'nin üzerinde delikler ve aşınmalar oluştu. Boğa Heykeli'nin son halini gören vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

1864'te ünlü Fransız Heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından yapılan ve Kadıköy'ün sembollerinden biri haline gelen Boğa Heykeli üzerinde aşınmalar oluştuğu görüldü. Heykelin üst kısımlarında ve boynuzlarında delikler açılırken birçok noktasında ise aşınmalar olduğu görüldü. Kadıköy Altıyol üzerindeki meydanda duran heykelin son halini gören vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

"Gençlerimiz bu eserlere sahip çıkmalı"

Konuya ilişkin konuşan vatandaşlardan İsmail Aydın," Bu eserleri korumamız gerekiyor. Bu yapılan vicdansızlıktır. Bu hareketleri görenlerin de yapanları uyarması gerekiyor. Özellikle gençlerimiz bu eserlere sahip çıkmalı. Gelinen nokta üzücü" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Genel

Genel, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title