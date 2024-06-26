KADIKÖY SU KESİNTİSİ | İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

26 HAZİRAN İSTANBUL SU KESİNTİSİ

Güncel İstanbul su kesintileri için İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SU KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak.