Kadıköy seçim sonucu: SON DURUM Kadıköy Kılıçdaroğlu'na mı, Erdoğan'a mı oy verdi? 2023 CB seçimi Kadıköy hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi tüm yurtta geniş katılımla gerçekleşti. Ülke genelinde demokrasi şöleni havası eserken vatandaşlar Kadıköy hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Kadıköy hakkında, Kadıköy Cumhur İttifakı, Millet İttifakı oy oranları, oy dağılımı ne, gibi konular araştırıldı. Peki, Kadıköy seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Kadıköy!

Kadıköy seçim sonucu, merak edilen konular arasında yer alıyor. Aylardır süren seçim maratonunda sona gelindi. Adaylar seçim çalışmalarını tamamlayıp sonuçları beklemeye geçerken vatandaşlar da ekranları başında seçim sonuçlarını takip etmeye başladı. Kadıköy sakinleri de kendi oy bölgelerinde kimin kazandığını araştırdı. Peki, 2023 CB seçimi Kadıköy hangi parti kazandı, 1. oldu? Kadıköy 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Kadıköy Cumhur İttifakı, Millet İttifakı oy oranları, oy dağılımı ne? Kadıköy seçimi kim kazandı?

KADIKÖY SEÇİM SONUCU NE OLDU?

Seçmen Sayısı: 389,092 | Katılım Oranı: %91.15



Kemal Kılıçdaroğlu %80.58283,482 oy

%80.58283,482 oy Recep Tayyip Erdoğan %16.8559,284 oy

Sinan Oğan %2.358,269 oy

Muharrem İnce %0.21746 oy

KADIKÖY 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Kadıköy seçim sonuçları YSK verilerine göre açıklanacak ve vatandaşların bilgisine sunulacak. Veriler tüm kaynaklardan takip edilirken haberler.com sayfaları da seçim takibi için en güvenilir kaynaklardan biri olarak öne çıkıyor. Sizler de güvenli ve hızlı seçim sonuç takibi için haberler.com seçim sayfasına TIKLAYABİLİRSİNİZ