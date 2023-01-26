Kadıköy Sabiha Gökçen metro saatleri!
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Sabiha Gökçen havalimanına metro ile gitmek isteyenler Kadıköy Sabiha Gökçen metro saatlerini araştırıyor. Vatandaşlar Kadıköy Sabiha Gökçen metro saatlerini nereden öğreneceğini merak ediyor. Peki, Kadıköy Sabiha Gökçen metro saatleri ne?
Kadıköy Sabiha Gökçen metro saatleri, son günlerde internette en çok aranan konulardan biri oldu. Peki, Kadıköy Sabiha Gökçen metro saatlerine? İşte Kadıköy Sabiha Gökçen metro saatleri ve detaylar…
KADIKÖY SABİHA GÖKÇEN METRO SAATLERİ
Hattın 1. etabı 2012 yılında tamamlanmış ve Kadıköy ile Kartal arasındaki 21,7 km'lik bölümde, 16 istasyon ile hizmete açılmıştır. Hat 2. etabın açılışı ile Tavşantepe'ye uzatılmış, 2 Ekim 2022 tarihinde 3. etabın açılışı ile Sabiha Gökçen Havalimanına erişim sağlanmıştır. 3. etapla birlikte, hattın uzunluğu 33,5 km'ye, istasyon sayısı da 23'e çıkmıştır.
Hat, Kadıköy'den başlayarak Acıbadem bölgesinde D100 güzergâhına oturmakta ve Tavşantepe'ye kadar bu güzergâhı takip etmektedir, buradan sonra D100 kuzeyindeki yerleşim alanlarından Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşmaktadır. Hat üzerinde Maltepe ile Huzurevi istasyonları arasında ve Maltepe İstasyonu bölgesinde, 52 araç (13 tren) kapasiteli depo ve toplam 32 araç kapasiteli bakım atölyesi bulunmaktadır. Depo ve atölye sahaları dâhil olmak üzere, hattın tamamı yer altında inşa edilmiştir.
Hizmete Açılış Tarihleri
İhale Tarihi: 14.01.2008
Sözleşme Tarihi: 06.03.2008
İşe Başlama Tarihi: 21.03.2008
İlk Aracın Teslim Alınması: 11.01.2011
İlk Aracın Raya İndirilmesi: 27.01.2011
Tünellerin Tamamlanması: Ekim 2011
Sinyal Sisteminin Devreye Alınması: Mart 2012
Deneme Seferlerinin Başlaması: 8 Mayıs 2012
1. Etap Kadıköy-Kartal Açılış Tarihi: 17 Ağustos 2012
Ayrılık Çeşmesi İstasyonu'nun Açılışı: 29 Ekim 2013
2. Etap Kartal-Tavşantepe Açılış Tarihi: 10 Ekim 2016
3. Etap Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Açılış Tarihi: 2 Ekim 2022
İşletme Bilgileri
Hat Uzunluğu: 33,5 Km.
İstasyon Sayısı: 23
Araç Sayısı: 144 (36 adet 4'lü Tren)
Sefer Süresi: 52 Dk.
İşletme Saatleri: 06.00 - 00.00
Yolcu Taşıma Kapasitesi: 70.000 Yolcu/Saat
Tasarlanan Sefer Sıklığı: 90 Sn. (Teorik), 120 Sn. (Pratik)
Sefer Sıklığı: 5 Dk. (Pik Saatte)
Kadıköy Sabiha Gökçen metro saatlerini METRO SEFER SATLERİ linkine tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.
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