Kadıköy Sabiha Gökçen metro saatleri, son günlerde internette en çok aranan konulardan biri oldu. Peki, Kadıköy Sabiha Gökçen metro saatlerine? İşte Kadıköy Sabiha Gökçen metro saatleri ve detaylar…

Hattın 1. etabı 2012 yılında tamamlanmış ve Kadıköy ile Kartal arasındaki 21,7 km'lik bölümde, 16 istasyon ile hizmete açılmıştır. Hat 2. etabın açılışı ile Tavşantepe'ye uzatılmış, 2 Ekim 2022 tarihinde 3. etabın açılışı ile Sabiha Gökçen Havalimanına erişim sağlanmıştır. 3. etapla birlikte, hattın uzunluğu 33,5 km'ye, istasyon sayısı da 23'e çıkmıştır.

Hat, Kadıköy'den başlayarak Acıbadem bölgesinde D100 güzergâhına oturmakta ve Tavşantepe'ye kadar bu güzergâhı takip etmektedir, buradan sonra D100 kuzeyindeki yerleşim alanlarından Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşmaktadır. Hat üzerinde Maltepe ile Huzurevi istasyonları arasında ve Maltepe İstasyonu bölgesinde, 52 araç (13 tren) kapasiteli depo ve toplam 32 araç kapasiteli bakım atölyesi bulunmaktadır. Depo ve atölye sahaları dâhil olmak üzere, hattın tamamı yer altında inşa edilmiştir.

Hizmete Açılış Tarihleri

İhale Tarihi: 14.01.2008

Sözleşme Tarihi: 06.03.2008

İşe Başlama Tarihi: 21.03.2008

İlk Aracın Teslim Alınması: 11.01.2011

İlk Aracın Raya İndirilmesi: 27.01.2011

Tünellerin Tamamlanması: Ekim 2011

Sinyal Sisteminin Devreye Alınması: Mart 2012

Deneme Seferlerinin Başlaması: 8 Mayıs 2012

1. Etap Kadıköy-Kartal Açılış Tarihi: 17 Ağustos 2012

Ayrılık Çeşmesi İstasyonu'nun Açılışı: 29 Ekim 2013

2. Etap Kartal-Tavşantepe Açılış Tarihi: 10 Ekim 2016

3. Etap Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Açılış Tarihi: 2 Ekim 2022

İşletme Bilgileri

Hat Uzunluğu: 33,5 Km.

İstasyon Sayısı: 23

Araç Sayısı: 144 (36 adet 4'lü Tren)

Sefer Süresi: 52 Dk.

İşletme Saatleri: 06.00 - 00.00

Yolcu Taşıma Kapasitesi: 70.000 Yolcu/Saat

Tasarlanan Sefer Sıklığı: 90 Sn. (Teorik), 120 Sn. (Pratik)

Sefer Sıklığı: 5 Dk. (Pik Saatte)

Kadıköy Sabiha Gökçen metro saatlerini METRO SEFER SATLERİ linkine tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

ÖRNEK SORGULAMA:

Kadıköy Sabiha Gökçen metro saatlerİ