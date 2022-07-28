İstanbul'un meşhur semt pazarları, eğlenceli esnafı ve hareketli atmosferi ile vatandaşların uğrak noktasıdır. İstanbul'da popüler olan Kadıköy Pazarı nerede ve hangi gün olduğu merak ediliyor. İstanbul'un en eski pazarlarından biri olan Tarihi Kadıköy Pazarına nasıl gidilir haberimizin ayrıntılarında yer alıyor. Kadıköy Pazarı hangi gün? Kadıköy Pazarı nerede? Kadıköy Pazarına nasıl gidilir? Detaylar haberimizdedir…

KADIKÖY PAZARI HANGİ GÜN?

Tarihi Kadıköy Pazarı her hafta Salı ve Cuma günleri kuruluyor. Pazarda taze meyve ve sebze bulabilirsiniz. Bununla beraber, uygun fiyata rengarenk kıyafetlerin olduğu ve klasik eşyalar bulabilirsiniz.

KADIKÖY PAZARI NEREDE?

Kadıköy Pazarı İstanbul'un en eski pazarlarından biridir. Kadıköy Salı Pazarı şu an Fikirtepe taraflarında kuruluyor. Kadıköy Pazarı'nda vintage kıyafetlerin bulunduğu aynı zamanda mutfak alışverişi de yapabileceğiniz tarihi bir pazardır.

KADIKÖY PAZARINA NASIL GİDİLİR?

Kadıköy Pazarı'na Kadıköy Meydanı'ndan Fikirtepe yönüne giden araçlarla ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda, Uzunçayır metrobüs durağından kısa bir yürüyüşle kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz.