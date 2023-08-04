Kadıköy elektrik ne zaman gelecek? Son dakika! 4 Ağustos Kadıköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

4 Ağustos günü Kadıköy'de meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar Kadıköy elektrik ne zaman gelecek? sorusunu araştırdı. Meydana gelen elektrik kesitinin ne zaman son bulacağı merak edilirken arama motorlarında Kadıköy elektrik ne zaman gelecek? 4 Ağustos Kadıköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek? soruları aratıldı.

Kadıköy elektrik ne zaman gelecek? sorusu 4 Ağustos günü Kadıköy'de meydana gelen elektrik kesintisinin ardından aratıldı. Elektriklerin ne zaman geleceği merak konusu olmuşken arama motorlarında Kadıköy elektrik ne zaman gelecek? 4 Ağustos Kadıköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek? sorularına yanıt arandı.

KADIKÖY ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

Kadıköy'de meydana gelen elektrik kesintisi AYEDAŞ resmi sitesindeki planlı kesintiler kısmında yer alıyor. Sitede yer bilgiler şöyle: