Kadıköy'de Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta 34 numaralı binada dün akşam yaşanan patlamada 3 vatandaşımız hayatını kaybederken, 1 vatandaşımız da yaralandı. Patlamanın ardından İstanbul Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada şiddetli patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu ifade edildi. Peki, Kadıköy'deki patlama neden oldu? Fikirtepe'de patlama neden oldu?

İmamoğlu'ndan Kadıköy'deki patlamayla ilgili Vali Yerlikaya'nın paylaşımına yanıt: Doğal gaz kaynaklı değil

Kadıköy'de patlama neden oldu? Kadıköy'de Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta 34 numaralı binada dün akşam yaşanan patlamada 3 vatandaşımız hayatını kaybederken, 1 vatandaşımız da yaralandı. Patlamanın ardından İstanbul Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada şiddetli patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu ifade edildi. Peki, Kadıköy'deki patlama neden oldu? Fikirtepe'de patlama neden oldu? İşte detaylar...

KADIKÖY'DEKİ PATLAMA NEDEN OLDU?

İstanbul Kadıköy'de dün meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin ilk olarak "Doğalgaz kaynaklı" açıklaması yapılmıştı. Bugün ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı patlamaya ilişkin terör bulguları olabileceği ihtimali üzerine inceleme başlattı.

Kadıköy'de Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta 34 numaralı binada dün akşam yaşanan patlamada 3 vatandaşımız hayatını kaybederken, 1 vatandaşımız da yaralandı. Patlamanın ardından İstanbul Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada şiddetli patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu ifade edildi. Vali Yerlikaya açıklamasında, "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğalgaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

İBB: DOĞALGAZ KAYNAKLI DEĞİL

Vali Yerlikaya'nın doğal gaz patlaması ifadesini kullandığı açıklamasının hemen ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir paylaşım yaptı. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olmadığını söyleyen İmamoğlu, olayın nedeninin Emniyet'in raporu sonrası netleşeceğini söyledi.

VALİLİK DE YENİ AÇIKLAMA YAYINLADI

Bu gelişmelerin ardından akşam saatlerinde bir açıklama da İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik, patlamanın nedeninin yapılacak detaylı çalışmanın ardından netleşeceğini ifade etti. Paylaşımların ardından Murat Ongun ise "İGDAŞ: Patlama olan dairede doğalgaz bağlantısı yoktur. Kamuoyunun bilgisine" dedi.

TERÖR ŞÜPHESİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinin Anadolu Yakası'nda olması nedeniyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca resen başlatılan ilk soruşturma devam ederken, İstanbul'da terör suçlarına bakmakla sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayda terör bulguları olabileceği şüphesi üzerine inceleme başlattı. Terör bulgularına rastlanması durumunda soruşturma dosyasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devralacak.