Kadıköy'de yolda tartıştığı kişiye "Muhtarım" diyerek silah doğrultan şahsı trafik polisi yakaladı
İstanbul Kadıköy'de iddiaya göre bir kişi, trafikte tartıştığı motosikletli sürücüye "Ben muhtarım" diyerek silahını doğrulttu. Motosikletli sürücü, durumu yolda gördüğü trafik polisine iletti. Trafik polisi ise yoldan geçen başka bir motosikletliyi durdurup kaçan aracı yakalamasını istedi. Polisin bindiği motosiklet sürücüsü, aracı kıskıvrak yakalayıp önünü kesti. Polis memuru, araç sürücüsüne yasal işlem uyguladı.
İstanbul Kadıköy'de bir kişi trafikte tartıştığı motosikletliye "Muhtarım" diyerek silahını gösterdi. Motosikletli, yolda gördüğü trafik polisine durumu açıkladı. Ardından trafik polisi başka bir motosikletliyi durdurarak kaçan aracı yakaladı.
POLİS YASAL İŞLEM YAPTI
Motosiklet sürücüsünün önünü kestiği araç durmak zorunda kaldı. Motosikletten inen trafik polisi, şüpheli şahsa yasal işlem uyguladı.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan filmleri aratmayan kovalamaca anları, motosikletti sürücünün kask kamerasına yansıdı.