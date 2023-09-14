Kadıköy'de yolda tartıştığı kişiye "Muhtarım" diyerek silah doğrultan şahsı trafik polisi yakaladı

İstanbul Kadıköy'de iddiaya göre bir kişi, trafikte tartıştığı motosikletli sürücüye "Ben muhtarım" diyerek silahını doğrulttu. Motosikletli sürücü, durumu yolda gördüğü trafik polisine iletti. Trafik polisi ise yoldan geçen başka bir motosikletliyi durdurup kaçan aracı yakalamasını istedi. Polisin bindiği motosiklet sürücüsü, aracı kıskıvrak yakalayıp önünü kesti. Polis memuru, araç sürücüsüne yasal işlem uyguladı.