Marmara'da meydana gelebilecek büyük bir deprem sonrası tsunami etkileriyle ilgili olarak İstanbul tsunami riski haritası, İBB ve ODTÜ ortaklığıyla hazırlanmış raporlarla netlik kazanıyor. Bu haritalar Kadıköy gibi kıyı ilçeleriyle ilgili önemli veriler içeriyor. Peki, Kadıköy'de tsunami riski var mı? Kadıköy'de tsunami olur mu? İstanbul tsunami riski haritası!

KADIKÖY'DE TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?

Tsunami sayısal modeli NAMI DANCE GPU kullanılarak yapılan simülasyonlara göre, Kadıköy ilçesi için en kritik tsunami kaynağı Marmara Denizi'nde yer alan Prens Adaları Fayı (PIN) olarak belirlenmiştir.

Bu fay hattına dayalı olarak 7 metre çözünürlükle yapılan modellemeler, tsunami dalgalarının Kadıköy kıyılarına ne ölçüde etki edebileceğini ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlara göre, Kadıköy'de karada maksimum su basma derinliği 7.79 metreye, yatayda ise suyun ilerleme mesafesi özellikle dere yatakları boyunca 1.000 metreye kadar ulaşabilmektedir.

Simülasyonlarda Kurbağalıdere çevresinde suyun içeri doğru ilerlediği ve taşkınlara neden olabileceği görülmüştür. Bu etki, dere yataklarının ve vadilerin suyun yayılmasını kolaylaştırmasından kaynaklanmaktadır.

Toplamda Kadıköy'ün %6.34'lük bir alanında, yani yaklaşık 1.59 km²'lik bölümünde tsunami kaynaklı su baskını riski tespit edilmiştir. Bu risk, 8 mahalleyi kapsamaktadır. En yüksek etki, %26.47 ile Fenerbahçe Mahallesi'nde gözlenmiştir. Onu sırasıyla Zühtüpaşa (%21.42) ve Caddebostan (%17.72) mahalleleri takip etmektedir. İlçede noktasal olarak en derin su baskısının görüldüğü yer yine Fenerbahçe Mahallesi olmuştur.

KADIKÖY'DE TSUNAMİ OLUR MU?

"İstanbul Tsunami Eylem Planı (2019)" kapsamında Kadıköy'ün de bulunduğu 17 riskli ilçe için özel raporlar ve eylem adımları tanımlandı. Kadıköy'de denizin iç kesimlere doğru taşınma potansiyeli senaryolar aracılığıyla gösterildi.