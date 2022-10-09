İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki bir apartmanda henüz bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Kadıköy'deki yangında son durum ne merak ediliyor. Kadıköy'de nerede yangın çıktı gündeme geliyor. Peki, Kadıköy'deki yangında son durum ne? Kadıköy'de nerede yangın çıktı? Kadıköy'de patlama oldu! Kadıköy'deki yangında son durum ne? Kadıköy'de nerede yangın çıktı?

Kadıköy'de çıkan yangın çevre binalara da sıçrarken, alevler olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alındı. Kadıköy'deki yangında son durum ne ve Kadıköy'de nerede yangın çıktı soruları gündeme geliyor. Kadıköy'deki yangında son durum ne? Kadıköy'de nerede yangın çıktı? Kadıköy'deki yangında son durum ne? Kadıköy'de nerede yangın çıktı? Detaylar haberimizdedir…

KADIKÖY'DEKİ YANGINDA SON DURUM NE?

Patlamanın ardından binada yangın çıkması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken yanan binadan 1 kişi yaralı olarak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Vali Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya göre ise yangın nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

İlk patlama sonrası birkaç patlama sesinin daha geldiği duyulurken, alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, binada soğutma çalışması başlattı.

Olayda yaralı veya can kaybı henüz belirlenemezken patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda ve park halinde bulunan bazı otomobillerde hasar oluştu. Büyük korku yaşayan mahalleli sokağa dökülürken polis olayla ilgili çalışma başlattı. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

KADIKÖY'DE NEREDE YANGIN ÇIKTI?

Kadıköy ilçesi Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta akşam saatlerinde bir binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Alevler kısa süre içerisinde neredeyse tüm binayı kapladı ve yan taraftaki apartmanları da tehdit etmeye başladı.

Olayda yaralı veya can kaybı henüz belirlenemezken patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda ve park halinde bulunan bazı otomobillerde hasar oluştu. Büyük korku yaşayan mahalleli sokağa dökülürken polis olayla ilgili çalışma başlattı. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

VALİ YERLİKAYA: DOĞAL GAZ PATLAMASI

Olayla ilgili Vali Ali Yerlikaya, "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğalgaz patlamasında bir yabancı uyruklu yaralımız var. Bir kişi kurtarıldı. Yangın kontrol altında. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bina içinde itfaiye ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor." dedi.