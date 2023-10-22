Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk yarıda 3 gol buldu.

Kadıköy'de neler oluyor! Kıran kırana maçta gol yağmuru var

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda oynanan maç adeta gol yağmuruyla başladı.

SZYMSNSKI PERDEYİ AÇTI

Taraftarının önünde maça fırtına gibi başlayan sarı-lacivertliler, henüz 7. dakikada yıldız futbolcusu Sebastian Szymanski'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

OSAYI FARKI AÇTI

Yediği golün şokunu atlatamayan Hatayspor, bu kez 15. dakikada Bright Osayi-Samuel'in attığı golle 2-0 geriye düştü.

DZEKO HATAYI AFFETMEDİ

40. dakikada baskısını arttıran Fenerbahçe'de Erce'nin pasında araya giren Fred tekte pası Dzeko'ya aktardı. Dzeko düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve durum 3-0 oldu.