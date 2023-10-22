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Kadıköy'de neler oluyor! Kıran kırana maçta gol yağmuru var

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Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk yarıda 3 gol buldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda oynanan maç adeta gol yağmuruyla başladı.

Taraftarının önünde maça fırtına gibi başlayan sarı-lacivertliler, henüz 7. dakikada yıldız futbolcusu Sebastian Szymanski'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Kadıköy'de neler oluyor! Kıran kırana maçta gol yağmuru var

Yediği golün şokunu atlatamayan Hatayspor, bu kez 15. dakikada Bright Osayi-Samuel'in attığı golle 2-0 geriye düştü.

Kadıköy'de neler oluyor! Kıran kırana maçta gol yağmuru var

40. dakikada baskısını arttıran Fenerbahçe'de Erce'nin pasında araya giren Fred tekte pası Dzeko'ya aktardı. Dzeko düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve durum 3-0 oldu.

Kadıköy'de neler oluyor! Kıran kırana maçta gol yağmuru var

Kaynak: Haberler.com / Futbol

Sebastian Szymanski Fenerbahçe Hatayspor Futbol Spor Haberler

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