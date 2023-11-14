Kadıköy'de Kontrolden Çıkan Otomobil Kazası

Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu iyi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Acar kontrolündeki 34 FP 9567 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü Furkan Acar ve otomobildeki Bayram Kalenderoğlu ile Yunus Emre Arslan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kazayla ilgili incelemelerde bulundu. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.