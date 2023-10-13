Kadıköy'de hatalı şerit değiştiren bir otomobil sürücüsü, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Kazada trafik levhası ve aydınlatma direği devrildi.

Kadıköy'de Hatalı Şerit Değiştiren Otomobil Kazaya Neden Oldu

Kaza, 02.00 sıralarında Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Hızla ilerleyen bir otomobil sürücüsü, hatalı şerit değiştirmeye çalışınca aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Çarptığı otomobil ise kazanın etkisiyle kaldırıma çıktı. Kazada trafik levhası ve aydınlatma direği devrildi. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.