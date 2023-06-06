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Kadıköy'de Geri Geri Giden Otomobil Şaşkınlık Yarattı

Kadıköy'de Geri Geri Giden Otomobil Şaşkınlık Yarattı

Otomobil Haberleri

Kadıköy'de E-5 karayolu Kozyatağı mevkiinde geri geri giden otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Otomobilin ana yolda ve bağlantı yolunda geri geri ilerlediği anlar diğer sürücülerin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kadıköy'de E-5 karayolu Kozyatağı mevkiinde geri geri giden otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Otomobilin ana yolda ve bağlantı yolunda geri geri ilerlediği anlar diğer sürücülerin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kadıköy'de E-5 karayolu Kozyatağı mevkiinde, sürücüsünün geri geri giderek kullandığı otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü otomobilini geri geri sürerek kazaya davetiye çıkardı. Otomobilin hem ana yolda hem de bağlantı yolunda bir süre boyunca geri geri ilerlediği görüldü. O anlar yoldaki diğer sürücüler tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Kadıköy Otomobil Haberler

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