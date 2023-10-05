Kadıköy'de bir binanın otoparkında yangın çıkan 3 araç zarar gördü
Erenköy Mahallesi Kaptan Arif Sokak'taki bir binanın otoparkında çıkan yangında 3 araç zarar gördü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kadıköy'de bir binanın otoparkında yangın çıkan 3 araç zarar gördü.
Erenköy Mahallesi Kaptan Arif Sokak'taki bir binanın arka kısmında yer alan açık otoparkında bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede otoparktaki diğer 2 otomobile sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otoparka gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 3 araçta hasar oluştu.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: AA / Otomobil