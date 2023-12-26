Kadıköy'de bina çöktü! Kadıköy'de enkazda kaç kişi kaldı? Kaç ölü, kaç yaralı var?
Kadıköy'de bir bina, yıkım esnasında çöktü. Olay yerinde kaç kişinin enkaz altında kaldığı ve kaç ölü, kaç yaralı olduğu konusu gündemde. Kadıköy'de binada çökme meydana gelmesiyle beraber kaç kişi enkazda kaldı merak ediliyor. Kadıköy'de nerede bina çöktü ve kaç kişi yaralandı sorularına yanıt aranıyor. Enkaz altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Peki, Kadıköy'de bina çöktü! Kadıköy'de enkazda kaç kişi kaldı? Kaç ölü, kaç yaralı var?
Kadıköy'de yıkım esnasında binada çökme meydana geldi. Kadıköy'de enkazda kaç kişi kaldı ve kaç ölü, kaç yaralı var soruları gündeme geliyor. Kadıköy'de nerede bina çöktü ve enkazda kaç kişi kaldı merak ediliyor. Enkaz altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürerken ölü veya yaralı var mı sorularına yanıt aranıyor. Kadıköy'de bina çöktü! Kadıköy'de enkazda kaç kişi kaldı? Kaç ölü, kaç yaralı var? Detaylar haberimizdedir...
KADIKÖY'DE NEREDE BİNA ÇÖKTÜ?
Kadıköy Caferağa'da binanın yıkımı sırasında 1 işçi molozların altında kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler molozların altında kalan işçiyi yaralı olarak çıkararak ambulansla hastaneye götürdü.
KADIKÖY'DE BİNA ÇÖKTÜ
İstanbul Kadıköy'de bina yıkımı sırasında 1 işçinin enkaz altında kaldığı belirtildi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Enkaz altında bir işçinin kaldığı bildirildi.