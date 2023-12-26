Kadıköy'de yıkım esnasında binada çökme meydana geldi. Kadıköy'de enkazda kaç kişi kaldı ve kaç ölü, kaç yaralı var soruları gündeme geliyor. Kadıköy'de nerede bina çöktü ve enkazda kaç kişi kaldı merak ediliyor. Enkaz altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürerken ölü veya yaralı var mı sorularına yanıt aranıyor. Kadıköy'de bina çöktü! Kadıköy'de enkazda kaç kişi kaldı? Kaç ölü, kaç yaralı var? Detaylar haberimizdedir...

KADIKÖY'DE NEREDE BİNA ÇÖKTÜ?

Kadıköy Caferağa'da binanın yıkımı sırasında 1 işçi molozların altında kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler molozların altında kalan işçiyi yaralı olarak çıkararak ambulansla hastaneye götürdü.

KADIKÖY'DE BİNA ÇÖKTÜ

İstanbul Kadıköy'de bina yıkımı sırasında 1 işçinin enkaz altında kaldığı belirtildi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Enkaz altında bir işçinin kaldığı bildirildi.