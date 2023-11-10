Kadıköy'de Ata'ya Saygı Zinciri Oluşturuldu

KADIKÖY'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yıl dönümünde binlerce vatandaş, 6 buçuk kilometre uzunluğunda 'Ata'ya Saygı Zinciri' oluşturdu. İki paramotor ise Türk bayrağı ile Atatürk posteri açtı.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yılında Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Ata'ya Saygı Zinciri'ne katılan birçok vatandaş saat 08.00 sıralarında Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı sahil arasında toplanmaya başladı. Her yıl düzenlenen 'Ata'ya Saygı Zinciri'ne yaşlısından gencine binlerce kişi katıldı. 6 buçuk kilometre uzunluğundaki zincirde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı. 'Ata'ya Saygı Zinciri' programına gökyüzünden iki paramotor da Türk bayrağı ve Atatürk posteri dalgalandırdı. Sirenin çalmasıyla zincirde bulunan vatandaşlar ve öğrenciler saygı duruşunda durdu.