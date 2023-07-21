Kadıköy Cuma Pazarı birçok kişi tarafından merak ediliyor ve konuya ilişkin olarak Kadıköy Cuma Pazarı nerede? Sorusu araştırılıyor. Kadıköy Cuma Pazarına nasıl gidildiği de merak edilenler arasında bulunuyor. Peki, Kadıköy Cuma Pazarı nerede? Kadıköy Cuma Pazarı nerede kuruluyor, nasıl gidilir?

Kadıköy Cuma Pazarı nerede sorusu, Kadıköy Cuma Pazarına gitmek isteyen birçok vatandaş tarafından internet üzerinde araştırılıyor ve Kadıköy Cuma Pazarının konumuna ilişkin olarak detaylar sorgulatılıyor. Peki, İstanbul'un en eski pazarları arasında Kadıköy Cuma Pazarı nerede? Kadıköy Cuma pazarına toplu taşıma ile nasıl gidilir, Kadıköy Cuma Pazarı nerede kuruluyor, nasıl gidilir?

KADIKÖY CUMA PAZARI NEREDE?

Kadıköy Cuma Pazarı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi kampüsü çevresinde yer alan Dumlupınar D100 Karayolu üzerinde bulunuyor. Bu nedenle Kadıköy Cuma pazarına otobüs, Marmaray, Metro ve Minibüs/Dolmuş gibi ulaşım araçları ile gidilebilir. Belirtilen güzergâh üzerine ulaşım sağlamakta olan toplu taşıma araçları ise şunlardır;

Otobüs: 130Ş, 15BK, 19E, 251, 252, 9K.

Tren: MARMARAY.

Metro: M4, M5.

Dolmuş : D-61, D-63A