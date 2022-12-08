Son zamanlarda vatandaşlar tarafından Kadıköy belediyesi hangi parti? Sorusu, arama motorları üzerinde araştırılıyor ve sıklıkla merak ediliyor. Konuya ilişkin internet üzerinde araştırılan bir soru ise Kadıköy belediyesini hangi parti kazandı? Sorusu oluyor. Peki, Kadıköy belediyesi hangi parti? Kadıköy belediyesini hangi parti kazandı?

Kadıköy belediyesi hangi parti? Sorusu, son zamanlarda vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kadıköy belediyesi hangi parti? Kadıköy belediyesini hangi parti kazandı? Soruları sıklıkla internet üzerinde araştırılıyor. Bu haberimizde merak eden vatandaşlarımız için Kadıköy belediyesi hangi parti? Kadıköy belediyesini hangi parti kazandı? Sorularını yanıtladık. Peki, Kadıköy belediyesi hangi parti? Kadıköy belediyesini hangi parti kazandı?

KADIKÖY BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

372.371 toplam seçmen sayısı ile gerçekleştirilen Mart 2019 Türkiye yerel genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi adayı Şerdil Dara Odabaşı, %65.9 oy oranı ile birlikte seçimi kazandı. Toplam oy sayısı ise 201.751 olarak kayıtlara geçti.