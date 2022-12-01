Kadıköy Belediyesi'nin, bir Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilere çorba dağıtması, okul yönetimi ve kantinciler tarafından engellendi. Duyulan haberlerin ardından Kadıköy Belediyesi, çorba dağıtılması engellenen okul hangi okul? Sorusu merak edildi Peki, Kadıköy Belediyesi, çorba dağıtılması engellenen okul hangi okul?

Kadıköy Belediyesi, çorba dağıtılması engellenen okul hangi okul? Sorusu, İBB tarafından gerçekleştirilmekte olan hizmetin başlatılması ile gündeme gelmişti. İBB Lojistik Destek Merkezi aşçılarınca özenle hazırlanan sıcak çorbalar, birçok kişiyle buluşturuluyor. Duyulan haberlerin ardından Kadıköy Belediyesi, çorba dağıtılması engellenen okul hangi okul? Sorusu merak edildi Peki, Kadıköy Belediyesi, çorba dağıtılması engellenen okul hangi okul?

KADIKÖY BELEDİYESİ, ÇORBA DAĞITILMASI ENGELLENEN OKUL HANGİ OKUL?

Kadıköy Belediyesi'nin öğrencilere çorba dağıtmasına engel oldu. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı o anları Twitter hesabı üzerinden yayınlarken, paylaşımına dikkat çeken bir de açıklama ekledi.

"GENÇLERİMİZİN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yayınladığı videoya "Gün aydınlanmadan yola düşen çocuklarımıza sıcak çorba ikramımız, okul yönetimi ve kantin işletmecileri tarafından engellendi. Çalışanlarımıza sözlü ve fiziksel müdahalede bulunuldu. Tahammülsüzlüklere, engellere rağmen gençlerimizin, komşularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz." notunu düştü.