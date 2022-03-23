Kadıköy Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Şerdil Dara Odabaşı Kadıköy Belediyesi hangi partiden?
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Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı gösterdiği faaliyetler ve çalışmalar ile gündem oluyor. Vatandaşların da merak konusu haline gelen Kadıköy Belediye Başkanı hakkında Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı hangi partili ve Kadıköy Belediye Başkanı kimdir gibi sorular soruluyor.
Kadıköy Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı gündemin en çok merak edilen
isimlerinden biri oldu. Peki, Kadıköy Belediye Başkanı kimdir? Kadıköy Belediye
Başkanı Şerdil Dara Odabaşı hangi partili?
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI ŞERDİL DARA ODABAŞI KİMDİR?
1973 yılında Şanlıurfa'da doğan Şerdil Dara Odabaşı, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da
tamamladı. Ankara Deneme Lisesi'nden mezun oldu. 2, 3 ve 4. dönem CHP Milletvekili ve
Meclis İdari Saymanı merhum Mahmut Odabaşı ile başlayan ve tüm aileyi şekillendiren bir
Cumhuriyet kültürünün içinde büyüdü. Kurtuluş Savaşı'nda bilfiil yer alan, İstiklal
Madalyası'na layık görülen, aralarında milletvekili ve belediye başkanlarının bulunduğu
Odabaşı ailesinin dördüncü kuşak ferdidir.
1992 yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan Odabaşı, o yıllarda siyasete
dahil oldu. Üniversite öğrencilerinin parti üyesi olamadığı o dönemde, sosyal demokrat
gençliği buluşturmak amacıyla oluşturulan Sosyal Demokrat Üniversiteliler Platformu'nun
İstanbul Üniversitesi temsilciliğini ve başkanlığını yürüttü.
1994 yerel seçimlerinde SHP Merkez Seçim Ofisi'nde görev alan Odabaşı, sırasıyla;
2011 yılında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği,
2012'de tekrar seçilerek İl Başkan Vekilliği ve seçim hukuk işlerinden sorumlu İl Başkan
Yardımcılığı,
2015 yılında, Sayın Murat Karayalçın'ın İstanbul İl Başkanlığı'ndaki yönetimde CHP İstanbul
İl Sekreterliği,
2014 yerel ve 2015 genel seçimleri olmak üzere, seçim hukuk işleri ve kampanya
yönetiminde farklı görevlerde bulundu.
Odabaşı, başta Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) ve
Fenerbahçe kulüp üyelikleri olmak üzere birçok sivil toplum örgütüyle yakın çalışmalar içinde
oldu.
1999 yılından, Kadıköy Belediye Başkanı seçildiği güne kadar, kendi kurduğu hukuk
bürosunda serbest avukat olarak çalışan Odabaşı, evli ve bir kız, bir erkek çocuk babasıdır.