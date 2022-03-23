Kadıköy Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Şerdil Dara Odabaşı Kadıköy Belediyesi hangi partiden?

Kadıköy Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı gündemin en çok merak edilen

isimlerinden biri oldu. Peki, Kadıköy Belediye Başkanı kimdir? Kadıköy Belediye

Başkanı Şerdil Dara Odabaşı hangi partili?

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI ŞERDİL DARA ODABAŞI KİMDİR?

1973 yılında Şanlıurfa'da doğan Şerdil Dara Odabaşı, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da

tamamladı. Ankara Deneme Lisesi'nden mezun oldu. 2, 3 ve 4. dönem CHP Milletvekili ve

Meclis İdari Saymanı merhum Mahmut Odabaşı ile başlayan ve tüm aileyi şekillendiren bir

Cumhuriyet kültürünün içinde büyüdü. Kurtuluş Savaşı'nda bilfiil yer alan, İstiklal

Madalyası'na layık görülen, aralarında milletvekili ve belediye başkanlarının bulunduğu

Odabaşı ailesinin dördüncü kuşak ferdidir.

1992 yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan Odabaşı, o yıllarda siyasete

dahil oldu. Üniversite öğrencilerinin parti üyesi olamadığı o dönemde, sosyal demokrat

gençliği buluşturmak amacıyla oluşturulan Sosyal Demokrat Üniversiteliler Platformu'nun

İstanbul Üniversitesi temsilciliğini ve başkanlığını yürüttü.

1994 yerel seçimlerinde SHP Merkez Seçim Ofisi'nde görev alan Odabaşı, sırasıyla;

2011 yılında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği,

2012'de tekrar seçilerek İl Başkan Vekilliği ve seçim hukuk işlerinden sorumlu İl Başkan

Yardımcılığı,

2015 yılında, Sayın Murat Karayalçın'ın İstanbul İl Başkanlığı'ndaki yönetimde CHP İstanbul

İl Sekreterliği,

2014 yerel ve 2015 genel seçimleri olmak üzere, seçim hukuk işleri ve kampanya

yönetiminde farklı görevlerde bulundu.

Odabaşı, başta Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) ve

Fenerbahçe kulüp üyelikleri olmak üzere birçok sivil toplum örgütüyle yakın çalışmalar içinde

oldu.

1999 yılından, Kadıköy Belediye Başkanı seçildiği güne kadar, kendi kurduğu hukuk

bürosunda serbest avukat olarak çalışan Odabaşı, evli ve bir kız, bir erkek çocuk babasıdır.

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