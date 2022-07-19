Kadıköy, İstanbul'un en sevilen ilçelerinden biridir ve İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunmaktadır. Her gün birçok kişinin ziyaretine ev sahipliği eden Kadıköy ilçesi İstanbul Anadolu Adliyesine bağlıdır. Peki, Kadıköy Anadolu Yakası'nda mı, Avrupa Yakası'nda mı? Kadıköy İstanbul'da hangi yakada? İşte detaylar haberimizde...

KADIKÖY ANADOLU YAKASI'NDA MI, AVRUPA YAKASI'NDA MI?

Anadolu Yakası, Anadolu Tarafı ya da Asya Yakası, İstanbul'un Asya üzerinde kalan toprakları için kullanılan tabirdir. İlk ne zaman kullanıldığı bilinmemekle beraber Osmanlı döneminden beri kullanıldığı kesindir. Kuzey sahilinde Beykoz ve kuzeydoğusunda Şile, güney sahilinde ise Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Kadıköy bulunmaktadır. Boğazda bulunan iki ilçe Üsküdar ve Beykoz olup iç ilçeler ise Sultanbeyli, Ümraniye ve yeni ilçe statüsüne kavuşmuş olan Sancaktepe, Ataşehir ve Çekmeköy'dür. 1973'e kadar pek canlılığı olmayan Anadolu Yakası, Boğaziçi Köprüsü'nün yapımından sonra iyice hareketlenmeye başlamıştır. İstanbul nüfusunun 1/3'ü burada yaşamaktadır. Avrupa Yakasına göre daha yeşildir ve trafik daha az yoğundur.

Kadıköy ilçesi İstanbul Anadolu Yakasında bulunan bir ilçedir. Kadıköy ulaşımın kolay olması sebebiyle her gün yüzlerce misafire ev sahipliği yapmaktadır. Anadolu Yakasından ve Avrupa yakasından ya da başka şehirlerden birçok kişi Kadıköy'ü ziyaret etmektedir.

Kadıköy Anadolu Yakasında bulunmasından dolayı İstanbul Anadolu Adliyesine bağlı olmaktadır. En kolay ulaşım şekli metro ya da metrobüs olarak görülmektedir. Bunun dışında birçok otobüs ya da minibüsle de Kadıköy ilçesine ulaşım sağlanmaktadır.

KADIKÖY İSTANBUL AVRUPA MI? ANADOLU YAKASI MI?

Kadıköy İstanbul ilinde Anadolu Yakasında bulunan bir ilçedir. Merkezi olması ve buraya ulaşımın kolay olması sebebiyle çoğu kişi tarafından tercih edilmektedir. Her gün birçok ziyaretçiye ev sahipliği yapan Kadıköy'den birçok yere de ulaşım imkanı bulunmaktadır. Karadan ve denizden ulaşım imkanları bulunmaktadır. Kadıköy İstanbul Anadolu Adliyesine bağlıdır.