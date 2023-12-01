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KADES Uygulaması Sayesinde Tehlikeden Kurtulan Genç Kadın

1 Aralık 2023 13:15 Son Güncelleme: 13:16 Abone Ol

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı olan eski erkek arkadaşının evine gelen genç kadın, KADES uygulamasıyla yardım talep ederek kurtarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi ruhsatsız tabancayla yakaladı ve gözaltına aldı.