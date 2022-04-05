Kades uygulaması nedir? Kades uygulaması nasıl kullanılır, ne işe yarar?

Kadına şiddetin arttığı, eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar ve çocuklar için uygulanan bir sistemdir. Kades uygulaması nasıl kullanılır ve Kades ne işe yarar gündeme geliyor. Günümüzde birçok kadının kullandığı Kades uygulaması nasıl kullanılıyor merak ediliyor. Kades uygulaması nedir? Kades uygulaması nasıl kullanılır? Kades ne işe yarar? Kades nedir? Kades nasıl indirilir? Detaylar haberimizdedir…

KADES UYGULAMASI NEDİR?

Kades, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır. KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ne ulaşabiliyorlar.

KADES UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

KADES mobil uygulamasını indirin ve açın. İstenilen bilgileri güncel ve doğru bir şekilde girin. Telefonunuza gelen SMS kodunu girin. Uygulamanın konum bilgilerinize erişmesine izin verin. Gerekli durumda uygulamayı açın ve Yardım İste butonuna dokunun. Yardım isteğinizi onaylayın. İşlem tamam. En yakındaki kolluk kuvvetleri en kısa zaman bulunduğunuz konuma gelecek. Yanlış bir işlem yaptıysanız yardım isteğini iptal edebilirsiniz.

KADES NASIL İNDİRİLİR?

Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği "Kadın Destek Uygulamasını (KADES)", T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.

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