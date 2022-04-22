Kaderimin Oyunu yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kaderimin Oyunu yeni bölümde ne olacak? Kaderimin Oyunu 18. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Kaderimin Oyunu yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Kaderimin Oyunu dizisinin 18. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Kaderimin Oyunu konusu nedir? Kaderimin Oyunu 18. Fragmanı nasıl izlenir! Kaderimin Oyunu oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Helin yaşadığı büyük şokla sarsılmışken, karşı karşıya kaldığı yeni bir gerçek duygularını alt üst eder. Zuhal, Mahir tarafından reddedildiği için öfkelidir. Helin'in de kendisine cephe almasıyla iyice bilenir ve çok tehlikeli bir oyuna girişir. Cemal, içinde bulunduğu duruma daha fazla dayanamayıp, hayatını değiştirecek kararlar alır. Sırlarla ağ gibi örülmüş konakta, herkes rolünü olması gerektiği gibi oynamaya devam eder ama gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır.

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