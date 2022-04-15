Kaderimin Oyunu yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kaderimin Oyunu yeni bölümde ne olacak? Kaderimin Oyunu 17. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Kaderimin Oyunu yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Kaderimin Oyunu dizisinin 17. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Kaderimin Oyunu konusu nedir? Kaderimin Oyunu 17. Fragmanı nasıl izlenir! Kaderimin Oyunu oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zuhal'den öğrendikleriyle aklı karışan Helin, şüpheleriyle savaşmaktadır. Cemal, Asiye'nin her şeye rağmen Mahir'in yanında durmasını hazmedemez. Mahir ve Cemal arasında ipler iyice gerilir. Mahir'den vazgeçmeye niyeti olmayan Zuhal, tehlikeli yüzünü göstermeye başlar. Emine, Uğur'dan duyduklarıyla gerçeklerin peşine düşer ancak bu durum aileyi beklemedikleri bir tehlikeyle burun buruna getirecektir.