Kaderimin Oyunu Nergis kimdir? Kaderimiz Oyunu Nergis gerçek adı ne? Iraz Akçam kaç yaşında, nereli? Iraz Akçam biyografisi nedir? - Haberler

Kaderimin Oyunu dizisi bu akşam 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kaderimin Oyunu Nergis kimdir? Kaderimiz Oyunu Nergis gerçek adı ne? Iraz Akçam kaç yaşında, nereli? soruları dizi severler tarafından araştırılmaya başlandı. Genç oyuncuyla ilgili detayları sizler için derledik.

KADERİMİN OYUNU NERGİS KİMDİR?

Kaderimin Oyunu dizisinde Nergis karakteri, Asiye ve Cemal'in kızlarıdır. Cemal, eşi Asiye ve küçük kızı Nergis'i bir başlarına bırakarak terk etmiştir. Nergis, evlerine zorla girerek kendisine saldıran komşunun oğlunu öldürmekle suçlanıyor. Nergis karakterini Iraz Akçam canlandırıyor.

IRAZ AKÇAM KİMDİR?

Akçam, 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimine Kadir Has Üniversitesi tiyatro bölümünde devam eden oyuncu lise dönemlerinden bu yana tiyatro ile ilgilenmektedir.

Kariyeri

Kariyerine ilk kez dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan Karagül dizisindeki rolü ile başladı. Ece Uslu, Mesut Akusta, Hülya Duyar, Hilal Altınbilek ile rol alan genç oyuncu ilk oyunculuk deneyimini burada yaşadı. Ardından Kayıt dışı isimli diziye konuk oyuncu olarak katıldı.

Son olarak Kaderimin Oyunu isimli dizide yer alan Akçam, burada Nergis karakterine hayat veriyor. Asiye ve Cemal'in ilk çocukları olarak yer alan oyuncu burada Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak ile birlikte rol alıyor. Emre Kabakuşak'ın yönetmenliğindeki dizi Akçam'ın ilk uzun soluklu oyunculuk deneyimi yaşayacağı yapım olacak gibi görünüyor.

IRAZ AKÇAM KAÇ YAŞINDA?

Genç oyuncu Iraz Akçam 22 yaşındadır.

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