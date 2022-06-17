Kaderimin Oyunu bitti mi? Kaderimin Oyunu, NG Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Kaderimin Oyunu final mi, neden final yapıyor? Kaderimin Oyunu bitiyor mu, sezon finali mi tamamen mi bitti? Star TV Kaderimin Oyunu niye final yaptı? Bilgiler sizlerle...

KADERİMİN OYUNU FİNAL Mİ YAPACAK?

Star TV'nin beğenilen dizisi Kaderimin Oyunu bugün Cuma günü (17 Haziran 2022) final yapacak. Dizi 26. bölüm ile final yapacak. Dizi sezon finali değil tamamen final yapıyor.

Twitter paylaşımı şu şekilde:

"Finale bölümüne hazır mısınız?

Son 2 saat, bu akşam #KaderiminOyunuFinal etiketi ile buluşuyoruz

#KaderiminOyunu final bölümüyle bu akşam 20.00'de

@startv'de

@ngmediatv"

Buna göre dizi 17 Haziran Cuma 2022 tarihinde final yapacak.

KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Helin'in ortadan kaybolması Cemal'in oğlunu kaybetme korkusu yaşamasına neden olur. Cemal bir yandan Helinleri bulmak için uğraşırken bir yandan da Nergis'in hapse girmemesi için amansız bir mücadele vermektedir. Tüm bu yaşananlarda beraber yol alan Cemal ve Asiye için yeni bir dönem başlamak üzeredir.

KADERİMİN OYUNU OYUNCULARI KİMLER?

Öykü Karayel : Asiye Yılmaz Demirhan : 1-26

Akın Akınözü : Cemal Kaya : 1-26

Sarp Apak : Mahir Demirhan : 1-26

Meriç Aral : Helin Demirhan Kaya : 1-26

Esra Dermancıoğlu : Zahide Demirhan : 1-26

Müfit Kayacan : Harun Demirhan : 1-26

Yeşim Gül : Emine Kutay : 1-26

Iraz Akçam : Nergis Kaya : 1-26

Yıldırım Özcan : Uğur Kaya : 1-26

Ülkü Duru : Nedret Demirhan : 1-26

Kaan Çakır : Raci Demirhan : 1-26

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