Kaderimin Oyunu CANLI izle! Star TV Kaderimin Oyunu 17. bölüm canlı izle! Kaderimin Oyunu yeni bölümde neler olacak? Star TV canlı izleme linki!

Kaderimin Oyunu canlı izle linki araştırılıyor. Kaderimin Oyunu, NGM Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanacak olan, Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, ve Sarp Apak yer almaktadır. Kaderimin Oyunu canlı izle! Star TV Kaderimin Oyunu 17. bölüm canlı izle! Kaderimin Oyunu yeni bölümde neler olacak? Star TV canlı izle linki haberimizde...

KADERİMİN OYUNU CANLI İZLE

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KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zuhal'den öğrendikleriyle aklı karışan Helin, şüpheleriyle savaşmaktadır. Cemal, Asiye'nin her şeye rağmen Mahir'in yanında durmasını hazmedemez. Mahir ve Cemal arasında ipler iyice gerilir. Mahir'den vazgeçmeye niyeti olmayan Zuhal, tehlikeli yüzünü göstermeye başlar. Emine, Uğur'dan duyduklarıyla gerçeklerin peşine düşer ancak bu durum aileyi beklemedikleri bir tehlikeyle burun buruna getirecektir.

KADERİMİN OYUNU KONUSU NE?

İlk giriş konusu

Gencecik yaşında iki çocuğuyla yaşama tutunmaya çalışan Asiye'nin hayatı, bir gün başlarına gelen felaketle alt üst olur. Amasya'dan İstanbul'a geri dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkan Asiye, yolda hiç tanımadığı hâlde kendilerine yardım eden, uzun yıllar sonra Rusya'dan İstanbul'a dönmekte olan Mahir'le tanışır. Mahir sayesinde, Demirhan konağına sığınacak olan Asiye ve çocukları için bu bir kurtuluş değil, kaderin kötü bir oyunudur.

Dizinin tam konusu

Asiye üvey annesi tarafından büyütülmüş ve zor bir çocukluk dönemi geçirmiştir. Henüz 17 yaşındayken evden kaçma kararı alan genç kadın, Cemal ile tanışır ve kısa süre içinde evlenir. Çiftin Nergis ve Uğur isminde iki çocukları dünyaya gelir ancak geçim sıkıntısı yüzünden zor günler yaşarlar.

Cemal, Helin isimli varlıklı bir kadının, aklını çelmesinden dolayı daha iyi bir yaşam için Asiye'yi ve iki çocuğunu bırakıp gider. Tüm imkânsızlıklara rağmen Asiye kendini çocuklarının mutluluğuna adar ve onlara babalarının yokluğunu hissettirmeden yaşamaya çalışır. Ancak bir gün canından çok sevdiği kızı Nergis'in başına gelen felaketle tüm hayatı ters yüz olur.

Asiye yaşanan olayın ardından çocuklarını korumak için geri dönüşü imkânsız bir yola girmek zorunda kalır ancak burada hiç tanımadığı ve kendilerine yardım eden Mahir ile tanışır.

Hem Mahir hem de tamamen insani duygularla yardım ederek arabasına aldığı Asiye ve çocukları o andan sonra değişecektir. Asiye ve çocukları Mahir sayesinde Demirhan konağına sığınır ancak bu sığınma bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcı olacaktır.

KADERİMİN OYUNU OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler