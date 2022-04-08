Kaderimin Oyunu canlı izle! Star TV Kaderimin Oyunu 16. bölüm izle! Kaderimin Oyunu yeni bölümde neler olacak? 8 Nisan Star TV canlı izle!

Kaderimin Oyunu, NG Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Kaderimin Oyunu canlı izle! Star TV Kaderimin Oyunu 16. bölüm izle! Kaderimin Oyunu yeni bölümde neler olacak? Kaderimin Oyunu HD izle! Kaderimin Oyunu 16. bölüm HD izleme linki var mı? 8 Nisan Star TV canlı izle!

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KADERİMİN OYUNU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kaderimin Oyunu her Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nergis'in teslim olmaya gitmesi Asiye'yi ve Mahir'i perişan ederken, Mahir'in iki yüzlü olduğuna inanan Cemal, şahit olduğu durumu Asiye'ye anlatır. Bu sırada Mahir ise cesaretini toplayıp Asiye'ye bir itirafta bulunmaya hazırlanıyordur. Asiye'nin beklenmedik cevabıyla tetiklenen Mahir hiç planda olmayan gelişmelerin yaşanmasına sebep olur. Tüm olan bitenden habersiz Emine ise Uğur'dan duyduklarıyla alt üst olmuştur.

KADERİMİN OYUNU KONUSU NE?

Yönetmenliğini Emre Kabakuşak, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün yaptığı hikayesini Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kaderimin Oyunu için set hazırlıkları başladı.

Kaderimin Oyunu dizisinin konusu : Üvey annesi tarafından büyütülen Asiye, zorlu geçen çocukluk döneminden sonra 17 yaşına gelince evden kaçma kararı alır. Cemal ile tanışan Asiye, onunla evlenir. Çiftin Nergis ve Umut isimi iki çocuğu dünyaya gelir ama geçim sıkıntısı yaşanır ve bu evliliğe gölge düşer.

Cemal hem eşini hem de iki çocuğunu daha iyi bir yaşam için bırakıp gider. Helin isimli varlıklı kadın Cemal'in aklını çeler ve onu ailesinden koparınca da Asiye, iki çocuğu ile yaşam mücadelesine başlar. Asiye, bu yaşam mücadelesi sırasında Mahir ile karşılaşır ve tüm kaderi bir anda değişir.

Kaderimin Oyunu dizisinin başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak yer alacak.

KADERİMİN OYUNU OYUNCULARI KİMLER?

Öykü Karayel : Asiye Yılmaz Demirhan

Akın Akınözü : Cemal Kaya

Sarp Apak : Mahir Demirhan

Meriç Aral : Helin Demirhan Kaya

Esra Dermancıoğlu : Zahide Demirhan

Müfit Kayacan : Harun Demirhan

Yeşim Gül : Emine Kutay

Iraz Akçam : Nergis Kaya

Yıldırım Özcan : Uğur Kaya

Ülkü Duru : Nedret Demirhan

Kaan Çakır : Raci Demirhan

Esengül Aypek : Zuhal

Onur Bilge : Fikret Kutay

Ayça Koptur : Gülsüm Kutay

Bartu Barlas Bozacı : Ahmet Demirhan Kaya

Cemre Melis Çınar : Meral

Elmira Akgün : İlayda Demirhan

Mustafa Arda Işık : Alican

Alper Irvan : Necmi

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