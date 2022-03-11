Kaderimin Oyunu CANLI izle! Star TV Kaderimin Oyunu 12. bölüm canlı izle! Kaderimin Oyunu yeni bölümde neler oldu?

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KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Helin'e gelen sürpriz teklif, Cemal'i Asiye'den ve çocuklarından ayırmanın eşiğine getirir. Mahir'in gelecekle ilgili kurduğu plan, Asiye'de beklediği heyecanı yaratmazken, bu durum Mahir'in kendi hayatıyla ilgili bazı kararlar almasına sebep olur. Cemal, Helin'in bunca yıl kendisinden sakladığı büyük bir sırrı öğrenir. Bu sırrın açığa çıkması, Asiye ve Cemal arasında tüm dengeleri değiştirirken, sonuç büyük bir felakete dönüşecektir.

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