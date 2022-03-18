Kaderimin Oyunu CANLI izle! Star Kaderimin Oyunu 13. bölüm canlı izle! Kaderimin Oyunu yeni bölümde neler oldu?

Helin'in geçmişindeki hamilelik yalanının ortaya çıkması ve Uğur'a çarpmasının etkileri gittikçe büyürken ona asıl darbe Cemal'den gelir. Helin ve Cemal'in arasını düzeltmek için Mahir harekete geçer. Bu hamle Asiye ve Cemal'i zor duruma sokar. Tüm bu yaşananların etkisiyle iyice sıkışan Asiye ise hislerini daha fazla içinde saklayamayacaktır.