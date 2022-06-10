Kaderimin Oyunu 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kaderimin Oyunu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? - Haberler

Kaderimin Oyunu, NG Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Kaderimin Oyunu canlı izle! Kaderimin Oyunu 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kaderimin Oyunu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? 10 Haziran Kaderimin Oyunu 26. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

KADERİMİN OYUNU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kaderimin Oyunu her Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

KADERİMİN OYUNU 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kaderimin Oyunu bugün 25. bölüm ile ekranlara geliyor. 25. bölümün ardından Kaderimin Oyunu 26. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KADERİMİN OYUNU 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Hepsi benim suçum, affet beni…" Cemal'in cinayet suçunu üstlenmesi tüm sırların birer birer ortaya çıkmasına neden olur. Cemal'i hapisten kurtartmak için verilen seferberlik, başka bir itirafıyla yeni bir sürece girer. Asiye ve Cemal'in ilk defa omuz omuza mücadele vermesi aralarındaki buzların erimesini sağlar. Tüm yaşananlarla baş edemeyen Helin kontrolünü kaybeder. Bu durumda en çok canı yanan yine Cemal olacaktır.

KADERİMİN OYUNU OYUNCULARI KİMLER?

Öykü Karayel : Asiye Yılmaz Demirhan

Akın Akınözü : Cemal Kaya

Sarp Apak : Mahir Demirhan

Meriç Aral : Helin Demirhan Kaya

Esra Dermancıoğlu : Zahide Demirhan

Müfit Kayacan : Harun Demirhan

Yeşim Gül : Emine Kutay

Iraz Akçam : Nergis Kaya

Yıldırım Özcan : Uğur Kaya

Ülkü Duru : Nedret Demirhan

Kaan Çakır : Raci Demirhan

Esengül Aypek : Zuhal

Onur Bilge : Fikret Kutay

Ayça Koptur : Gülsüm Kutay

Bartu Barlas Bozacı : Ahmet Demirhan Kaya

Cemre Melis Çınar : Meral

Elmira Akgün : İlayda Demirhan

Mustafa Arda Işık : Alican

Alper Irvan : Necmi

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