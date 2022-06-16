Kaderimin Oyunu 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Kaderimin Oyunu 26. bölüm fragmanı izle! Kaderimin Oyunu yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Kaderimin Oyunu yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Kaderimin Oyunu dizisinin 26. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Kaderimin Oyunu konusu nedir? Kaderimin Oyunu 26. Fragmanı nasıl izlenir! Kaderimin Oyunu oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?





Helin'in ortadan kaybolması Cemal'in oğlunu kaybetme korkusu yaşamasına neden olur. Cemal bir yandan Helinleri bulmak için uğraşırken bir yandan da Nergis'in hapse girmemesi için amansız bir mücadele vermektedir. Tüm bu yaşananlarda beraber yol alan Cemal ve Asiye için yeni bir dönem başlamak üzeredir.

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