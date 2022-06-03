Kaderimin Oyunu 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kaderimin Oyunu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? - Haberler

Kaderimin Oyunu 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kaderimin Oyunu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?
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Ekranların sevilen dizisi Kaderimin Oyunu bugün 24. bölümü ile yayınlanacak. 24. bölümünün ardından izleyiciler, Kaderimin Oyunu 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kaderimin Oyunu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? merak etti. Peki, Kaderimin Oyunu 25. yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Kaderimin Oyunu 25. fragman ne zaman yayınlanır? Yayınlandı mı? İşte detaylar...
Kaderimin Oyunu, NG Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Kaderimin Oyunu canlı izle! Kaderimin Oyunu 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kaderimin Oyunu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? 3 Haziran Kaderimin Oyunu 25. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
Kaderimin Oyunu her Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.
Kaderimin Oyunu bugün 24. bölüm ile ekranlara geliyor. 24. bölümün ardından Kaderimin Oyunu 25. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
KADERİMİN OYUNU 24. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Nergis ve Uğur kaçarken karşılarına beklemedikleri birinin çıkmasıyla yeni bir anlaşma yapmaya mecbur kalırlar. Cemal'in sevdiklerinin hayatlarını korumak için aldığı karar Asiye'de hayal kırıklığı yaşatırken, Mahir bu durumu kendi lehine çevirmeye çalışır. Her şeyin istediği gibi gittiğini düşünen Helin'in hayatı çalan bir telefonla alt üst olur. Asiye ise bu durumdan dolayı sorumlu tutulacağından habersizdir. Helin'in Asiye'yle olan hesaplaşmasından haberdar olan Cemal bütün oyunu yeni baştan kuracaktır.
Öykü Karayel : Asiye Yılmaz Demirhan
Akın Akınözü : Cemal Kaya
Sarp Apak : Mahir Demirhan
Meriç Aral : Helin Demirhan Kaya
Esra Dermancıoğlu : Zahide Demirhan
Müfit Kayacan : Harun Demirhan
Yeşim Gül : Emine Kutay
Iraz Akçam : Nergis Kaya
Yıldırım Özcan : Uğur Kaya
Ülkü Duru : Nedret Demirhan
Kaan Çakır : Raci Demirhan
Esengül Aypek : Zuhal
Onur Bilge : Fikret Kutay
Ayça Koptur : Gülsüm Kutay
Bartu Barlas Bozacı : Ahmet Demirhan Kaya
Cemre Melis Çınar : Meral
Elmira Akgün : İlayda Demirhan
Mustafa Arda Işık : Alican
Alper Irvan : Necmi