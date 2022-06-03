Kaderimin Oyunu 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kaderimin Oyunu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? - Haberler

Kaderimin Oyunu, NG Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Kaderimin Oyunu canlı izle! Kaderimin Oyunu 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kaderimin Oyunu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? 3 Haziran Kaderimin Oyunu 25. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

KADERİMİN OYUNU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kaderimin Oyunu her Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

KADERİMİN OYUNU 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kaderimin Oyunu bugün 24. bölüm ile ekranlara geliyor. 24. bölümün ardından Kaderimin Oyunu 25. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KADERİMİN OYUNU 24. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nergis ve Uğur kaçarken karşılarına beklemedikleri birinin çıkmasıyla yeni bir anlaşma yapmaya mecbur kalırlar. Cemal'in sevdiklerinin hayatlarını korumak için aldığı karar Asiye'de hayal kırıklığı yaşatırken, Mahir bu durumu kendi lehine çevirmeye çalışır. Her şeyin istediği gibi gittiğini düşünen Helin'in hayatı çalan bir telefonla alt üst olur. Asiye ise bu durumdan dolayı sorumlu tutulacağından habersizdir. Helin'in Asiye'yle olan hesaplaşmasından haberdar olan Cemal bütün oyunu yeni baştan kuracaktır.

KADERİMİN OYUNU OYUNCULARI KİMLER?

Öykü Karayel : Asiye Yılmaz Demirhan

Akın Akınözü : Cemal Kaya

Sarp Apak : Mahir Demirhan

Meriç Aral : Helin Demirhan Kaya

Esra Dermancıoğlu : Zahide Demirhan

Müfit Kayacan : Harun Demirhan

Yeşim Gül : Emine Kutay

Iraz Akçam : Nergis Kaya

Yıldırım Özcan : Uğur Kaya

Ülkü Duru : Nedret Demirhan

Kaan Çakır : Raci Demirhan

Esengül Aypek : Zuhal

Onur Bilge : Fikret Kutay

Ayça Koptur : Gülsüm Kutay

Bartu Barlas Bozacı : Ahmet Demirhan Kaya

Cemre Melis Çınar : Meral

Elmira Akgün : İlayda Demirhan

Mustafa Arda Işık : Alican

Alper Irvan : Necmi

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