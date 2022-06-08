Kaderimin Oyunu 25. bölüm fragmanı yayınlandı! Kaderimin Oyunu 25. bölüm fragmanı izle! Kaderimin Oyunu yeni bölüm fragmanı izle! - Haberler

Ekranların beğenilen dizisi Kaderimin Oyunu yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Kaderimin Oyunu dizisinin 25. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Kaderimin Oyunu konusu nedir? Kaderimin Oyunu 25. Fragmanı nasıl izlenir! Kaderimin Oyunu oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Hepsi benim suçum, affet beni…" Cemal'in cinayet suçunu üstlenmesi tüm sırların birer birer ortaya çıkmasına neden olur. Cemal'i hapisten kurtartmak için verilen seferberlik, başka bir itirafıyla yeni bir sürece girer. Asiye ve Cemal'in ilk defa omuz omuza mücadele vermesi aralarındaki buzların erimesini sağlar. Tüm yaşananlarla baş edemeyen Helin kontrolünü kaybeder. Bu durumda en çok canı yanan yine Cemal olacaktır.

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