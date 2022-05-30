Kaderimin Oyunu 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Kaderimin Oyunu 24. bölüm fragmanı izle! Kaderimin Oyunu yeni bölüm fragmanı izle! - Haberler

Ekranların beğenilen dizisi Kaderimin Oyunu yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Kaderimin Oyunu dizisinin 24. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Kaderimin Oyunu konusu nedir? Kaderimin Oyunu 24. Fragmanı nasıl izlenir! Kaderimin Oyunu oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nergis ve Uğur kaçarken karşılarına beklemedikleri birinin çıkmasıyla yeni bir anlaşma yapmaya mecbur kalırlar. Cemal'in sevdiklerinin hayatlarını korumak için aldığı karar Asiye'de hayal kırıklığı yaşatırken, Mahir bu durumu kendi lehine çevirmeye çalışır. Her şeyin istediği gibi gittiğini düşünen Helin'in hayatı çalan bir telefonla alt üst olur. Asiye ise bu durumdan dolayı sorumlu tutulacağından habersizdir. Helin'in Asiye'yle olan hesaplaşmasından haberdar olan Cemal bütün oyunu yeni baştan kuracaktır.

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