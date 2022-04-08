Kaderimin Oyunu 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kaderimin Oyunu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?
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Ekranların sevilen dizisi Kaderimin Oyunu bugün 16. bölümü ile yayınlanacak. 16. bölümünün ardından izleyiciler, Kaderimin Oyunu 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kaderimin Oyunu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? merak etti. Peki, Kaderimin Oyunu 17. yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Kaderimin Oyunu 17. fragman ne zaman yayınlanır? Yayınlandı mı? İşte detaylar...
Kaderimin Oyunu, NG Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Kaderimin Oyunu canlı izle! Kaderimin Oyunu 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kaderimin Oyunu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? 8 Nisan Kaderimin Oyunu 17. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
Kaderimin Oyunu her Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.
Kaderimin Oyunu bugün 16. bölüm ile ekranlara geliyor. 16. bölümün ardından Kaderimin Oyunu 17. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
KADERİMİN OYUNU 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Nergis'in teslim olmaya gitmesi Asiye'yi ve Mahir'i perişan ederken, Mahir'in iki yüzlü olduğuna inanan Cemal, şahit olduğu durumu Asiye'ye anlatır. Bu sırada Mahir ise cesaretini toplayıp Asiye'ye bir itirafta bulunmaya hazırlanıyordur. Asiye'nin beklenmedik cevabıyla tetiklenen Mahir hiç planda olmayan gelişmelerin yaşanmasına sebep olur. Tüm olan bitenden habersiz Emine ise Uğur'dan duyduklarıyla alt üst olmuştur.
Öykü Karayel : Asiye Yılmaz Demirhan
Akın Akınözü : Cemal Kaya
Sarp Apak : Mahir Demirhan
Meriç Aral : Helin Demirhan Kaya
Esra Dermancıoğlu : Zahide Demirhan
Müfit Kayacan : Harun Demirhan
Yeşim Gül : Emine Kutay
Iraz Akçam : Nergis Kaya
Yıldırım Özcan : Uğur Kaya
Ülkü Duru : Nedret Demirhan
Kaan Çakır : Raci Demirhan
Esengül Aypek : Zuhal
Onur Bilge : Fikret Kutay
Ayça Koptur : Gülsüm Kutay
Bartu Barlas Bozacı : Ahmet Demirhan Kaya
Cemre Melis Çınar : Meral
Elmira Akgün : İlayda Demirhan
Mustafa Arda Işık : Alican
Alper Irvan : Necmi
Oyunları hangi cihazdan oynuyorsunuz? #Oyun #PC #Xbox #PlayStation #Mobile— GameGar (@gamegarcom) April 8, 2022