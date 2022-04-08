Kaderimin Oyunu, NG Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Kaderimin Oyunu canlı izle! Kaderimin Oyunu 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kaderimin Oyunu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? 8 Nisan Kaderimin Oyunu 17. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

KADERİMİN OYUNU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kaderimin Oyunu her Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

KADERİMİN OYUNU 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kaderimin Oyunu bugün 16. bölüm ile ekranlara geliyor. 16. bölümün ardından Kaderimin Oyunu 17. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KADERİMİN OYUNU 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nergis'in teslim olmaya gitmesi Asiye'yi ve Mahir'i perişan ederken, Mahir'in iki yüzlü olduğuna inanan Cemal, şahit olduğu durumu Asiye'ye anlatır. Bu sırada Mahir ise cesaretini toplayıp Asiye'ye bir itirafta bulunmaya hazırlanıyordur. Asiye'nin beklenmedik cevabıyla tetiklenen Mahir hiç planda olmayan gelişmelerin yaşanmasına sebep olur. Tüm olan bitenden habersiz Emine ise Uğur'dan duyduklarıyla alt üst olmuştur.

KADERİMİN OYUNU OYUNCULARI KİMLER?

Öykü Karayel : Asiye Yılmaz Demirhan

Akın Akınözü : Cemal Kaya

Sarp Apak : Mahir Demirhan

Meriç Aral : Helin Demirhan Kaya

Esra Dermancıoğlu : Zahide Demirhan

Müfit Kayacan : Harun Demirhan

Yeşim Gül : Emine Kutay

Iraz Akçam : Nergis Kaya

Yıldırım Özcan : Uğur Kaya

Ülkü Duru : Nedret Demirhan

Kaan Çakır : Raci Demirhan

Esengül Aypek : Zuhal

Onur Bilge : Fikret Kutay

Ayça Koptur : Gülsüm Kutay

Bartu Barlas Bozacı : Ahmet Demirhan Kaya

Cemre Melis Çınar : Meral

Elmira Akgün : İlayda Demirhan

Mustafa Arda Işık : Alican

Alper Irvan : Necmi

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