Kaderimin Oyunu 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kaderimin Oyunu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaderimin Oyunu 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kaderimin Oyunu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Kaderimin Oyunu 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kaderimin Oyunu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen dizisi Kaderimin Oyunu bugün 16. bölümü ile yayınlanacak. 16. bölümünün ardından izleyiciler, Kaderimin Oyunu 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kaderimin Oyunu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? merak etti. Peki, Kaderimin Oyunu 17. yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Kaderimin Oyunu 17. fragman ne zaman yayınlanır? Yayınlandı mı? İşte detaylar...

Kaderimin Oyunu, NG Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Kaderimin Oyunu canlı izle! Kaderimin Oyunu 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kaderimin Oyunu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? 8 Nisan Kaderimin Oyunu 17. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

Kaderimin Oyunu her Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

Kaderimin Oyunu bugün 16. bölüm ile ekranlara geliyor. 16. bölümün ardından Kaderimin Oyunu 17. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KADERİMİN OYUNU 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Nergis'in teslim olmaya gitmesi Asiye'yi ve Mahir'i perişan ederken, Mahir'in iki yüzlü olduğuna inanan Cemal, şahit olduğu durumu Asiye'ye anlatır. Bu sırada Mahir ise cesaretini toplayıp Asiye'ye bir itirafta bulunmaya hazırlanıyordur. Asiye'nin beklenmedik cevabıyla tetiklenen Mahir hiç planda olmayan gelişmelerin yaşanmasına sebep olur. Tüm olan bitenden habersiz Emine ise Uğur'dan duyduklarıyla alt üst olmuştur.

Kaderimin Oyunu 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kaderimin Oyunu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?

Öykü Karayel : Asiye Yılmaz Demirhan

Akın Akınözü : Cemal Kaya

Sarp Apak : Mahir Demirhan

Meriç Aral : Helin Demirhan Kaya

Esra Dermancıoğlu : Zahide Demirhan

Müfit Kayacan : Harun Demirhan

Yeşim Gül : Emine Kutay

Iraz Akçam : Nergis Kaya

Yıldırım Özcan : Uğur Kaya

Ülkü Duru : Nedret Demirhan

Kaan Çakır : Raci Demirhan

Esengül Aypek : Zuhal

Onur Bilge : Fikret Kutay

Ayça Koptur : Gülsüm Kutay

Bartu Barlas Bozacı : Ahmet Demirhan Kaya

Cemre Melis Çınar : Meral

Elmira Akgün : İlayda Demirhan

Mustafa Arda Işık : Alican

Alper Irvan : Necmi

Haberler.com - Gündem

Kaderimin Oyunu, Fragman, Star Tv, Dizi, Gündem, Magazin, Haberler

title