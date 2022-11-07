Kadere Karşı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Kadere Karşı dizi çekimleri nerede yapıldı?
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TV8'in yeni günlük dizisi Kadere Karşı nerede çekiliyor merak edildi. Dizinin nerede çekildiğini merak eden vantadaşlar, Kadere Karşı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Kadere Karşı dizi çekimleri nerede yapıldı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Yeni günlük dizi Kadere Karşı'nın nerede, hangi il ve ilçede çekim yaptığı merak edildi. Dizideki mekanlar nerededir? Kadere Karşı dizideki deniz sahili neresi? Kadere Karşı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Kadere Karşı dizi çekimleri nerede yapıldı?
Kadere Karşı günlük dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin başta Beykoz olmak üzere birçok ilçe ve semtte çekildiği biliniyor.
Sultan,2 yaşındaki kızını kaybeder. O gün Sultan'ın acısı bir başka annenin mutluluğuna dönüşür. Gazel de bir hafta önce, aynı yaşta olan kızını trafik kazasında kaybetmiş, ormandan çıkan küçük kızı, kendi kızı yerine koyup, kaçırmıştır. Sultan yıllarca kızını aramış, onun acısıyla, ailesi de savrulmuştur. Kader, iki kadını 18 yıl sonra bir araya getirir. İki aile birbirlerine kopmamacasına bağlanır.
Emine Ün
Hakan Eratik
Nur Erkul
Gökçem Çoban
Oktay Ekinci
Derin İnce
Berk Artıran
Gözde Mukavelat
Yeşim Alıç
Nadir Ersoy