TV8'in yeni günlük dizisi Kadere Karşı nerede çekiliyor merak edildi. Dizinin nerede çekildiğini merak eden vantadaşlar, Kadere Karşı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Kadere Karşı dizi çekimleri nerede yapıldı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Yeni günlük dizi Kadere Karşı'nın nerede, hangi il ve ilçede çekim yaptığı merak edildi. Dizideki mekanlar nerededir? Kadere Karşı dizideki deniz sahili neresi? Kadere Karşı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Kadere Karşı dizi çekimleri nerede yapıldı?

KADERE KARŞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kadere Karşı günlük dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin başta Beykoz olmak üzere birçok ilçe ve semtte çekildiği biliniyor.

KADERE KARŞI KONUSU NE?

Sultan,2 yaşındaki kızını kaybeder. O gün Sultan'ın acısı bir başka annenin mutluluğuna dönüşür. Gazel de bir hafta önce, aynı yaşta olan kızını trafik kazasında kaybetmiş, ormandan çıkan küçük kızı, kendi kızı yerine koyup, kaçırmıştır. Sultan yıllarca kızını aramış, onun acısıyla, ailesi de savrulmuştur. Kader, iki kadını 18 yıl sonra bir araya getirir. İki aile birbirlerine kopmamacasına bağlanır.

KADERE KARŞI OYUNCU KADROSU

Emine Ün

Hakan Eratik

Nur Erkul

Gökçem Çoban

Oktay Ekinci

Derin İnce

Berk Artıran

Gözde Mukavelat

Yeşim Alıç

Nadir Ersoy