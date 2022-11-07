TV8'in yeni günlük dizisi Kadere Karşı'nın oyuncuları ve konusu nedir merak ediliyor. Peki, Kadere Karşı konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Kadere Karşı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, hangi gün? Kadere Karşı uyarlama mı? Kadere Karşı günlük dizi mi haftalık dizi mi? Kadere Karşı yeni bölümleri saat kaçta? İşte detaylar...

Yeni günlük dizi Kadere Karşı'nın konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki, Kadere Karşı dizisinin konusu nedir? Kadere Karşı dizisinin oyuncuları kimlerdir? Kadere Karşı yeni bölümleri hangi gün? Kadere Karşı ne zaman?

KADERE KARŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kadere Karşı hafta içi her gün TV8'de saat 15:00 'da başlıyor.

KADERE KARŞI KONUSU NE?

Sultan,2 yaşındaki kızını kaybeder. O gün Sultan'ın acısı bir başka annenin mutluluğuna dönüşür. Gazel de bir hafta önce, aynı yaşta olan kızını trafik kazasında kaybetmiş, ormandan çıkan küçük kızı, kendi kızı yerine koyup, kaçırmıştır. Sultan yıllarca kızını aramış, onun acısıyla, ailesi de savrulmuştur. Kader, iki kadını 18 yıl sonra bir araya getirir. İki aile birbirlerine kopmamacasına bağlanır.

KADERE KARŞI OYUNCU KADROSU

Emine Ün

Hakan Eratik

Nur Erkul

Gökçem Çoban

Oktay Ekinci

Derin İnce

Berk Artıran

Gözde Mukavelat

Yeşim Alıç

Nadir Ersoy