TV 8 ekranında yayınlanan Kadere Karşı dizisi oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Kadere Karşı dizisinin oyuncu kadrosu araştırılıyor. Peki, Kadere Karşı dizisi konusu ne? Kadere Karşı oyuncu kadrosu! Kadere Karşı dizisi saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Kadere Karşı oyuncu kadrosu! Kadere Karşı dizisi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Kadere Karşı dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. İzleyiciler, tarafından Kadere Karşı oyuncularının gerçek isimleri araştırılmakta. Peki, Kadere Karşı dizisi konusu ne? Kadere Karşı oyuncu kadrosu! Kadere Karşı dizisi saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

KADERE KARŞI DİZİSİ KONUSU NE?

Gazel, Sultan'ın gizemli fotoğraf konusunu deşmesinden dolayı Sultan'ın işine son vermek ister. Kızının davası ile uğraşmak isteyen Sultan ise bunu kabul edecektir. Ancak Gazel'in evlat acısı çektiğini düşünerek konunun peşini bırakmaz ve en sonunda kendilerini mezarlıkta bulurlar. Gazel, kaybettiğini kızının mezarını ilk kez Sultan'a gösterir. Annesini gizlice takip eden Doğa ise mezarlığa geldiğinde bir ablası olduğunu öğrenip hayatının şokunu yaşar.

Sultan,2 yaşındaki kızını kaybeder. O gün Sultan'ın acısı bir başka annenin mutluluğuna dönüşür. Gazel de bir hafta önce, aynı yaşta olan kızını trafik kazasında kaybetmiş, ormandan çıkan küçük kızı, kendi kızı yerine koyup, kaçırmıştır. Sultan yıllarca kızını aramış, onun acısıyla, ailesi de savrulmuştur. Kader, iki kadını 18 yıl sonra bir araya getirir. İki aile birbirlerine kopmamacasına bağlanır.

KADERE KARŞI OYUNCU KADROSU!

Kadere Karşı dizisinin oyuncu kadrosunda Emine Ün, Hakan Eratik, Nur Erkul, Gökçem Çoban, Oktay Ekinci, Derin İnce, Berk Artıran, Gözde Mukavelat, Yeşim Alıç, Nadir Ersoy yer almaktadır.