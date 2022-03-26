Kader kimdir, gerçek adı ne? Kader kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları neler? 26 Mart Şarkılar Bizi Söyler konuğu Kader Çetintürk kimdir?

26 Mart Cumartesi 2022 Şarkılar Bizi Söyler konuğu Kader kimdir? Kader kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? Kader evli mi? Kader tüm şarkılarının isimleri nelerdir? Kader sevgilisi var mı? Kader aslen nereli? Kader'in tüm albümleri nelerdir? Kader'in kaç parçası var? Kader Çetintürk'ün şarkıları nelerdir? Ayrıntılar haberimizde...

KADER KİMDİR?

Kader Çetintürk (d. 1979, İstanbul), Türk şarkıcı. Müziğe 8 yaşında düğün salonlarında şarkılar söyleyerek başladı. 13 yaşına kadar düğün salonlarında söylemeye devam etti. 14 yaşında ilk albümü olan Ona Buna Bakma - Takıl Bana albümünü sevenleriyle buluşturdu. Bu albüm Türkiye'de 450 bin kopya satarken sonraki iki albümü sırasıyla 300 bin ve 230 bin kopya sattı.

Kader doğum tarihi : 1979

1979 Kader kaç yaşında : 43 yaşında

43 yaşında Kader gerçek ismi ne : Kader Çetintürk

Kader Çetintürk Kader nereli : İstanbul doğumlu

İstanbul doğumlu Kader mesleği ne : Şarkıcı

Kader 26 Mart Cumartesi 2022 tarihinde Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.

Diskografisi

Ona Buna Bakma-Takıl Bana (1994)

Sabret Güleceğiz Yakında (1995)

Seni Veren Allah'a Kurban Olayım (1996)

İnsan Olmak Kolay Değil (1997)

Adamım (1999)

Kader 2001 (2001)

Sana Kimse Dokunmasın (2003)

İllaki Kader (2008)

Aşk Hatırası (2012)

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