Son dönemin popüler dizilerinden biri olan 'Kader Bağları'nın çekim yeri, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizi hangi il ve ilçede çekiliyor, çekimler nerede yapılıyor soruları gündemde yer alıyor. Peki, Kader Bağları nerede çekiliyor? Kader Bağları dizisi hangi il, ilçede çekiliyor? Kader Bağları çekimleri nerede? İşte detaylar...

Fox Tv'nin yeni dizisi Kader Bağları nerede çekiliyor sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kader Bağları hangi il ve ilçede çekiliyor merak konusu oldu. Arama motorlarında Kader Bağları çekimlerinin yapıldığı mekan sorgulatılıyor. Peki, Kader Bağları nerede çekiliyor? Kader Bağları dizisi hangi il, ilçede çekiliyor? Kader Bağları çekimleri nerede? Detaylar haberimizde...

KADER BAĞLARI KONUSU NEDİR?

Yolları bir üzüm bağında kesişen iki gencin tutkulu, delidolu sevdalarının öyküsünü; iki ayrı dünyanın insanı Sevda (Ayça Ayşin Turan) ve Kerem'in (Serkan Çayoğlu) aşk ve mücadele sınavını konu alıyor.

KADER BAĞLARI OYUNCULARI KİMLER?

Kader Bağları oyuncu kadrosunda, Ayça Ayşin Turan Serkan Çayoğlu, Arzu Gamze Kılınç, Alptekin Serdengeçti ,Nazlı Bulum, Sanem Babi, Mehmet Aykaç, Zeynep Köse, Tolga İskit, Aslı İçözü, Betül Çobanoğlu, Yusuf Akgün gibi ünlü isimler yer almaktadır.

KADER BAĞLARI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Fox Tv'nin yeni dizisi Kader Bağları'nın ilk bölümleri İzmir'in Çeşme ilçesinde Ildır semtinde gerçekleşmiştir. Dizinin ilerleyen bölümleri İstanbul'da çekilecektir.