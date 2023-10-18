Popüler dizi Kader Bağları'nın final yapacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Dizinin hayranları, final haberleri karşısında büyük bir şok yaşadı. Peki, Kader bağları final mi? Kader Bağları neden final yapacak? İşte detaylar...

Kader Bağları final mi? Kader Bağları neden final yapacak?

Kader Bağları final yapacak mı merak konusu oldu. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Serkan Çayoğlu, Arzu Gamze Kılın'ın yer aldığı Kader Bağları dizisi final yapacağı yönünde haberlerle gündeme geldi. Fox Tv'de yayınlanan dizinin neden final yapacağı araştırılmaktadır. Arama motorlarında Kader Bağları final yapma sebebi sorgulatılıyor.Dizi severler, Kader Bağları'nın kaderini merakla bekliyor. Peki, Kader bağları final mi? Kader Bağları neden final yapacak? Detaylar haberimizde...

KADER BAĞLARI FİNAL Mİ?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kader Bağları dizisi için final kararı alındı. Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan dizi, 5. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

KADER BAĞLARI NEDEN FİNAL YAPACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kanalın ilk bölümden itibaren düşük reyting alan dizisi Kader Bağları için kötü haber geldi. Bazı sahneleri Karadağ'da çekilen dizinin geçen hafta yönetmeni değişmiş ve Benal Tairi görevini Ersoy Güler'e devretmişti. Bu hafta 4. bölümü ekrana gelecek dizi, 5. bölümde final yapacak.