Ünlü televizyon dizisi Kader Bağları'nın final yapacağı söylentileri şaşkınlıkla karşılandı. Kader Bağları'nın final kararı, düşük izlenme oranları, prodüksiyon değişiklikleri, izleyici kaybı, hikaye tükenmişliği ve yapımcı-kanal tercihleri gibi çeşitli faktörlerin birleşimi sonucunda alındı. Peki, Kader Bağları FİNAL bölümü ne zaman, fragman yayınlandı mı? FOX TV Kader Bağları FİNAL bölümü CANLI izle! İşte detaylar…

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın raporuna göre, kanalın ilk bölümden itibaren düşük izlenme rakamları yakalayan Kader Bağları adlı dizisi için kötü bir gelişme yaşandı. Ayça Ayşin Turan, Serkan Çayoğlu ve Arzu Gamze Kılın gibi isimlerin başrollerini üstlendiği Kader Bağları dizisinin final yapacağına dair haberler gündeme bomba gibi düştü. Peki, Kader Bağları FİNAL bölümü ne zaman, fragman yayınlandı mı? FOX TV Kader Bağları FİNAL bölümü CANLI izle! İşte detaylar…

KADER BAĞLARI FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Kader Bağları bugün (28 Ekim Cumartesi) yayınlanacak 5. bölümüyle ekranlara veda edecek. Final bölümünün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı.

FOX TV KADER BAĞLARI FİNAL BÖLÜMÜ CANLI İZLE! (LİNK)

KADER BAĞLARI NEDEN FİNAL YAPACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kanalın ilk bölümden itibaren düşük reyting alan dizisi Kader Bağları için kötühaber geldi. Bazı sahneleri Karadağ'da çekilen dizinin geçen hafta yönetmeni değişmiş ve Benal Tairi görevini Ersoy Güler'e devretmişti. Bu hafta 4. bölümü ekrana gelecek dizi, 5. bölümde final yapacak.

KADER BAĞLARI KONUSU NEDİR?

Yapımını Süreç Film, yapımcılığını İnci Gündoğdu ve İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği, yeni dizi "Kader Bağları"nın okuma provası geçtiğimiz gün İstanbul'da gerçekleşti. Yönetmen Benal Tairi, Senarist Sema Ali Erol, oyuncular ve ekibin buluştuğu provalarda keyifli dakikalar yaşandı.

Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu'nun paylaştığı dizi, yolları bir üzüm bağında kesişen iki gencin tutkulu, delidolu sevdalarının öyküsünü; iki ayrı dünyanın insanı Sevda (Ayça Ayşin Turan) ve Kerem'in (Serkan Çayoğlu) aşk ve mücadele sınavını konu alıyor.

KADER BAĞLARI OYUNCULARI KİMLERDİR?

"Aşk Kaderi Yenmektir." mottosuyla yola çıkılan dizide ayrıca Arzu Gamze Kılınç, Alptekin Serdengeçti ,Nazlı Bulum, Sanem Babi, Mehmet Aykaç, Zeynep Köse, Tolga İskit, Aslı İçözü, Betül Çobanoğlu, Yusuf Akgün gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

KADER BAĞLARI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Fox Tv'nin yeni dizisi Kader Bağları'nın ilk bölümleri İzmir'in Çeşme ilçesinde Ildır semtinde gerçekleşmiştir. Dizinin ilerleyen bölümleri İstanbul'da çekilecektir.