Fox TV'nin yeni başlayacak olan dizisi Kader Bağları'nın konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki, Kader Bağları dizisinin konusu nedir? Kader Bağları dizisi oyuncuları kimlerdir? Kader Bağları dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? İşte detaylar...

Merakla beklenen yeni dizi "Kader Bağları"nın okuma provası gerçekleşti. Peki, Kader Bağları dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Kader Bağları ne zaman başlayacak, hangi gün, hangi kanalda? İşte bilgiler...

KADER BAĞLARI KONUSU NEDİR?

Yapımını Süreç Film, yapımcılığını İnci Gündoğdu ve İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği, yeni dizi "Kader Bağları"nın okuma provası geçtiğimiz gün İstanbul'da gerçekleşti. Yönetmen Benal Tairi, Senarist Sema Ali Erol, oyuncular ve ekibin buluştuğu provalarda keyifli dakikalar yaşandı.

Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu'nun paylaştığı dizi, yolları bir üzüm bağında kesişen iki gencin tutkulu, delidolu sevdalarının öyküsünü; iki ayrı dünyanın insanı Sevda (Ayça Ayşin Turan) ve Kerem'in (Serkan Çayoğlu) aşk ve mücadele sınavını konu alıyor.

KADER BAĞLARI OYUNCULARI KİMLERDİR?

"Aşk Kaderi Yenmektir." mottosuyla yola çıkılan dizide ayrıca Arzu Gamze Kılınç, Alptekin Serdengeçti ,Nazlı Bulum, Sanem Babi, Mehmet Aykaç, Zeynep Köse, Tolga İskit, Aslı İçözü, Betül Çobanoğlu, Yusuf Akgün gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

KADER BAĞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ KANALDA?

Kader Bağları dizisi yakında Fox TV'de başlayacak. Dizinin yayın tarihi henüz netleşmedi.