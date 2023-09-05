Kademeli emeklilik gelecek mi, torba yasada çıkacak mı?

EYT kısmi emeklilik süreci gündemdeki yerini koruyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde geçerli olan kısmi emeklilik koşulları kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş olarak karşımıza çıkıyordu. Peki, Kademeli emeklilik gelecek mi? Kademeli emeklilik torba yasada çıkacak mı? Kademeli emeklilik tablosu 2023 son dakika! İşte detaylar…

Eyt düzenlemesinden yararlanamayanlar için 'kısmı emeklilik formülü' gündemde yer alıyor. İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre EYT kapsamında olup da primi yetmeyenler kısmi emeklilik hakkından yararlanabilir. Kısmi emeklilikte 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilecek. Peki, Kademeli emeklilik gelecek mi? Kademeli emeklilik torba yasada çıkacak mı? Kademeli emeklilik tablosu 2023 son dakika! Detaylar haberimizdedir…

KADEMELİ EMEKLİLİK GELECEK Mİ?

8 Eylül 1999 öncesi şartlarda 3600 prim günü ile SSK'lılar kısmi emeklilikten 15 yıl sigortalılık süresi ile kadınlar 50 yaş ve üstü, erkekler 55 yaş ve üstünde yararlanıyordu. Kademeli emeklilik düzenlemesinin ne zaman çıkacağı henüz belli değil. Bu kapsamda yetkililerin çalışmasının devam ettiği ifade ediliyor.