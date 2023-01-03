Kademelerine göre memur maaşları! Memur maaşları kademelerine göre ne kadar, kaç TL oldu? Seviye seviye memur maaşları!

Kademe kademe memur maaşı ne kadar oldu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zam oranını açıkladı. Peki, Derece derece memur maaşları ne kadar oldu? Kademe kademe memur maaşları açıklandı mı? İşte, derecelerine göre memur maaşları!

Kademe kademe memur maaşı ne kadar oldu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zam oranını açıkladı. Peki, Derece derece memur maaşları ne kadar oldu? Kademe kademe memur maaşları açıklandı mı? İşte, derecelerine göre memur maaşları haberimizde...

DERECELERİNE GÖRE MEMUR MAAŞLARI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zam oranını açıkladı. Erdoğan, "Buradan sizlere ve tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

9/1 kademeli mevcut memur maaşı 9.707 TL idi. 9/1 kademeli mevcut memur maaşına 2023 yılı için 2.427 TL zam yapıldı ve yeni maaş 12.134 TL oldu.*

(*)Polis maaşları derecelere göre değişiklik göstermektedir.

İşte yeni zamlı memur maaşları :

ERDOĞAN: ARTIŞI YÜZDE 25 OLARAK UYGULAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte zam oranı yüzde 25 olarak güncellendi. Erdoğan yaptığı açıklamada "SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise bu oran yüzde 14 olarak ortaya çıkmıştır. Tüm memur ve emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" ifadelerine yer verdi.